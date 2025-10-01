Vinamilk đứng đầu Top 25 Thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam

(VTC News) -

Vinamilk đứng đầu danh sách “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”, vượt xa các doanh nghiệp cùng ngành, khẳng định sức mạnh nội lực và vị thế thương hiệu quốc gia gần 50 năm phát triển. Không những vậy, Vinamilk còn được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp góp mặt trong danh sách này – kỷ lục trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Lễ vinh danh “25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu” đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thương hiệu 2025 của Forbes Việt Nam. Đây là năm thứ mười liên tiếp, Forbes công bố danh sách thường niên về thương hiệu. Danh sách năm nay tập trung vào nhóm doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất và dịch vụ - trụ cột của nền kinh tế trong chiến lược tăng trưởng bền vững.

Ở lần công bố thứ mười, Forbes tiếp tục ghi nhận sự chuyển mình của thương hiệu Việt, từ những tên tuổi kỳ cựu đến thế hệ trẻ đang vươn mình ra thị trường toàn cầu.

Theo Forbes Việt Nam, tổng giá trị thương hiệu của 25 doanh nghiệp trong danh sách 2025 đạt 7,13 tỷ USD, tăng 34,5% so với năm trước, trong đó nhóm ngành thực phẩm – đồ uống chiếm tỷ trọng lớn. Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đạt giá trị thương hiệu đứng đầu danh sách, cao gần gấp đôi doanh nghiệp xếp thứ hai và bỏ xa nhiều tập đoàn lớn.

Nhờ sự bứt phá mạnh mẽ và vị trí dẫn đầu bền vững, Vinamilk tiếp tục được xem là biểu tượng thương hiệu quốc gia, góp phần nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk nhận vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. (Ảnh: Forbes VN)

Danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam được Forbes Việt Nam công bố dựa trên quy trình đánh giá nghiêm ngặt, trải qua nhiều vòng với các tiêu chí như: Doanh nghiệp có lãi trong năm 2025, doanh thu và vốn hoá tối thiểu 500 tỷ đồng; đánh giá tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE (tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu), ROIC (tỷ suất sinh lời/vốn đầu tư),…

Số liệu sử dụng để đánh giá là báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025. Không chỉ dựa trên số liệu, Forbes Việt Nam còn tiến hành điều tra định tính để đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp, vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành, …

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất lần thứ 13 của Forbes Việt Nam phản ánh những thay đổi đáng chú ý trong bức tranh kinh doanh sau giai đoạn biến động, với 14 sự thay đổi so với danh sách năm ngoái, trong đó có bốn doanh nghiệp lần đầu góp mặt và tám doanh nghiệp quay trở lại danh sách.

Tổng doanh thu của 50 công ty trong danh sách đạt hơn 1.567.511 tỷ đồng (tương đương hơn 59,7 tỷ USD), tăng 20,8% so với năm trước, trong khi tổng lợi nhuận sau thuế vượt 207.000 tỷ đồng (tương đương hơn 7,9 tỷ USD), tăng 8,5%, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau năm giảm tốc 2024.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành của Vinamilk, thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi phương diện, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xem là công ty niêm yết tốt nhất theo tiêu chuẩn của Forbes trên toàn thế giới.

Thương hiệu quốc dân Vinamilk giữ vị trí số 1 Việt Nam và không ngừng vươn tầm thế giới. (Ảnh: Vi Nam)

Trải qua gần nửa thế kỷ, Vinamilk không chỉ giữ vững vị trí số 1 tại Việt Nam mà còn vươn tầm thế giới. Từ khi bắt đầu xuất khẩu năm 1997 đến nay, các sản phẩm của Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch lũy kế vượt 3,4 tỉ USD.

Theo Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu uy tín thế giới, Vinamilk là Top 1 Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với mức xếp hạng cao nhất AAA+; còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu; đưa ngành sữa Việt Nam xếp hạng thứ 5 thế giới về giá trị thương hiệu.

Kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng, chiến lược đầu tư cho khoa học công nghệ, cùng cam kết phát triển xanh và bền vững đã giúp Vinamilk xuất sắc đạt danh hiệu kép trong năm 2025 của Forbes Việt Nam: Vừa đứng đầu Top 25 Thương hiệu dẫn đầu, vừa thuộc Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất.