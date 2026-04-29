Vietnam Iconic Runway 2026 trở lại với chủ đề xanh, thời trang kết hợp văn hoá

Thông tin được công bố tại sự kiện giới thiệu các dự án năm 2026 của 9 Talent Group diễn ra tại Hà Nội. Theo đơn vị này, các chương trình năm nay được xây dựng theo hướng mở rộng trải nghiệm thực tế, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, đào tạo kỹ năng và hoạt động cộng đồng.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ về chuỗi dự án dành cho thiếu nhi.

Trong đó, Vietnam Iconic Runway tiếp tục là dự án trọng tâm. Chương trình năm nay mang chủ đề “The Green Runway”, dự kiến tổ chức tại một số địa phương như Đắk Lắk, Nha Trang, Ninh Bình và Thái Bình. Theo giới thiệu, mỗi điểm dừng sẽ kết hợp trình diễn thời trang với các yếu tố văn hóa – du lịch nhằm tạo thêm trải nghiệm cho người tham gia.

Bên cạnh đó, một số hoạt động quen thuộc như “Vietnam Iconic Awards” vẫn được duy trì với mục tiêu tôn vinh các gương mặt thiếu nhi trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, các dự án mới như “Super Talent Kids” được định hướng theo mô hình đào tạo năng khiếu dài hạn, kết hợp giữa huấn luyện chuyên môn và rèn luyện kỹ năng mềm.

Ở mảng thời trang, “9 Fashion Show” dự kiến trở lại trong mùa hè với sự tham gia của các nhà thiết kế và người mẫu nhí. Ngoài ra, đơn vị tổ chức cũng mở rộng sang các chương trình trải nghiệm như “Trại hè Chiến sĩ Gen Alpha”, tập trung vào kỹ năng sống, kỷ luật và hoạt động nhóm dành cho học sinh.

Ca sĩ Kyo York cùng Gabi Bảo Uyên trình diễn ca khúc "Hello Việt Nam"

Một hoạt động khác là chương trình tìm kiếm tài năng “Măng non tỏa sáng”, kết hợp với các dự án thúc đẩy văn hóa đọc tại một số địa phương.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức cũng giới thiệu các đại sứ hình ảnh cho năm 2026 gồm: Vũ Ngọc Bảo Trâm, Gabi Bảo Uyên, Rosie Bảo Anh và Nguyễn Lưu Hoài An. Đây là những gương mặt nhỏ tuổi từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật và sẽ đồng hành cùng chuỗi hoạt động sắp tới. Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Kyo York cùng các tài năng nhỏ tuổi.