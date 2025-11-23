+
Việt Hương viết tâm thư 'dừng chân' sau cú hit 82 tỷ đồng
(VTC News) -
Việt Hương đã khiến nhiều người bất ngờ khi viết tâm thư trải lòng nói về quyết định "dừng chân", cũng như dành lời tri ân đến khán giả.
Hồng Thắm
Tin mới
15:21 23/11/2025
Người vợ bất lực nhìn chồng và hai cháu ruột bị lũ cuốn ngay trước mắt
15:12 23/11/2025
Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ
15:10 23/11/2025
XSMT 23/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 23/11/2025
15:00 23/11/2025
Bí thư xã Hòa Thịnh chia sẻ trên mạng xã hội về vùng 'rốn lũ'
14:24 23/11/2025
Điều ít biết về con trai tài năng của 'ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn
14:15 23/11/2025
8 loại cây cảnh không phù hợp đặt ở phòng làm việc
14:00 23/11/2025
XSMN 23/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/11/2025
14:00 23/11/2025
Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý 52 tài khoản đăng tin sai sự thật về tình hình bão lũ
13:58 23/11/2025
Ngoại trưởng Mỹ bác cáo buộc kế hoạch hòa bình 28 điểm là 'mong muốn của Nga'
13:34 23/11/2025
Cận cảnh loạt trái cây 'hot' bị nhái nguồn gốc, lừa người tiêu dùng
13:30 23/11/2025
Chân dung thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân 23 tuổi
13:09 23/11/2025
Ký ức về người đọc bản tin chiến thắng trên Đài truyền hình Sài Gòn Giải phóng
12:59 23/11/2025
Tiếp tục sạt lở tại quốc lộ 27C gần đèo Khánh Lê, giao thông chia cắt
12:48 23/11/2025
Uống rượu đỏ mặt có phải do nhóm máu?
12:05 23/11/2025
'Ngựa thồ' MI-17 liên tục đến tâm lũ tiếp tế lương thực dân bị cô lập
12:04 23/11/2025
Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá
11:59 23/11/2025
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất
11:50 23/11/2025
Giả danh nhân viên công ty xổ số, đi lừa đảo bằng chiêu trò 'cho số đánh đề'
11:43 23/11/2025
Đề xuất không thu tiền bổ sung đất nếu doanh nghiệp không có lỗi
11:39 23/11/2025
Du khách nước ngoài cùng người dân dọn rác trên biển Nha Trang sau lũ lịch sử
11:27 23/11/2025
Kỳ diệu chú chó đi lạc 1.500 km vẫn quay trở về với chủ
11:26 23/11/2025
Cầu Bình Triệu 1 thông xe, giảm ùn tắc cửa ngõ đông bắc TP.HCM
11:15 23/11/2025
Cúm mùa tăng nhanh ở TP.HCM, nhiều ca nặng do tự dùng thuốc, nhập viện trễ
11:04 23/11/2025
Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
10:32 23/11/2025
Bắt tổng giám đốc chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ của khách hàng mua đất dự án
10:30 23/11/2025
Có gì trong khu nghỉ dưỡng 1,6 tỷ USD bị bỏ hoang hơn thập kỷ?
10:30 23/11/2025
Chuyên gia: LĐBĐ Malaysia chọc giận FIFA, kháng cáo càng thêm nặng tội
10:24 23/11/2025
Trực thăng liên tục cất cánh, mang hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ
10:18 23/11/2025
Nhà xưởng ở TP.HCM bốc cháy lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn tháo chạy
10:15 23/11/2025
