Đóng

Video: Toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

(VTC News) -

Hà Nội công bố video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm giới thiệu về không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn trong giai đoạn mới.

Video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: UBND TP Hà Nội)

Minh Tuệ
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm