+
++
Tin mới nhất
Tin nổi bật
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2026
Chuyển đổi xanh
Đóng
Video: Toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
(VTC News) -
Hà Nội công bố video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm giới thiệu về không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn trong giai đoạn mới.
Video tổng quan Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Nguồn: UBND TP Hà Nội)
Minh Tuệ
⚡ Tin mới nhất
🔥 Tin nổi bật
Tin mới
Giá tiêu hôm nay 29/6: Ít biến động
13:44 29/06/2026
Giá hồ tiêu hôm nay
Mẹo bóc vỏ đậu phộng nhanh
13:30 29/06/2026
Gia đình
Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
13:14 29/06/2026
Chính trị
Chủ tịch Quốc hội: Cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá, thực hiện quy hoạch 100 năm
13:05 29/06/2026
Chính trị
118 năm thảm họa Tunguska: Thiên thạch rơi hay cú nổ từ lòng đất?
13:00 29/06/2026
Khám phá
1 Yên Nhật hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?
12:51 29/06/2026
Tài chính
Pakistan tấn công dọc biên giới với Afghanistan
12:34 29/06/2026
Thời sự quốc tế
Nạn nhân được giải cứu sau 86 giờ mắc kẹt trong động đất ở Venezuela
12:31 29/06/2026
Thời sự quốc tế
Video: Toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm
12:24 29/06/2026
Tin nóng
Bơ đặc sản từng ‘gây sốt’ nay rớt giá thê thảm
12:00 29/06/2026
Thị trường
Chủ tịch FPT cam kết đưa vườn hoa Tây Tựu thành 'triển lãm sống' về công nghệ
11:41 29/06/2026
Tin nóng
World Cup 2026: Thị trường béo bở thổi bùng cuộc đua trị giá hàng tỷ USD
11:25 29/06/2026
World Cup 2026
Công an giúp nữ du khách Kazakhstan tìm lại nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng
11:16 29/06/2026
Sống đẹp
Giá bạc hôm nay 29/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
11:10 29/06/2026
Giá bạc hôm nay
Link xem trực tiếp Hà Lan vs Morocco 8h ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026
11:09 29/06/2026
Lịch bóng đá
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Hà Lan vs Morocco, vòng 1/16 World Cup 2026
11:07 29/06/2026
Thể thao
Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình
11:00 29/06/2026
Tin nóng
Giá nhà tăng 59% trong 5 năm: Nhiều người trẻ chọn thuê trọ thay vì cố mua nhà
10:59 29/06/2026
VTC NEWS TV
Xem du khách Tây làm phụ hồ, thợ xây ở miền Tây, dân mạng khen quá chuyên nghiệp
10:58 29/06/2026
Giới trẻ
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng
10:57 29/06/2026
Bản tin 113
Quà đặc biệt của bà nội khiến Vinicius bật khóc trước trận Brazil đấu Nhật Bản
10:52 29/06/2026
World Cup 2026
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Đức vs Paraguay, vòng 1/16 World Cup 2026
10:48 29/06/2026
Thể thao
Khoảnh khắc người đàn ông bò khỏi gầm tàu sau khi bị tàu hỏa tông ở Đắk Lắk
10:34 29/06/2026
Tin nóng
Video Nga oanh tạc trung tâm tác chiến Ukraine, phá hủy doanh trại
10:33 29/06/2026
Thời sự quốc tế
Ca sĩ Tim hứng chỉ trích dữ dội khi dùng áo của đội tuyển Argentina để lau xe
10:28 29/06/2026
Sao Việt
Bị loại ngay vòng bảng, đội tuyển Hàn Quốc vẫn được thưởng 40 tỷ đồng
10:12 29/06/2026
World Cup 2026
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Brazil vs Nhật Bản, vòng 1/16 World Cup 2026
10:10 29/06/2026
Thể thao
Giá cà phê hôm nay 29/6/2026: Tiếp tục tăng?
10:10 29/06/2026
Giá cà phê hôm nay
Điểm chuẩn Học viện Phòng không - Không quân 3 năm gần nhất
10:00 29/06/2026
Tuyển sinh
Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay 3h30 ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026
09:54 29/06/2026
Lịch bóng đá
Xem thêm
SiteMap News
SiteMap
Ngôn ngữ : English
United States / International
Ngôn ngữ : हिन्दी (Hindi)
India
Ngôn ngữ : Français
France
Ngôn ngữ : Deutsch
Germany
Ngôn ngữ : 日本語 (Japanese)
Japan
Ngôn ngữ : 한국어 (Korean)
South Korea
Ngôn ngữ : Русский (Russian)
Russia
Ngôn ngữ : العربية (Arabic)
Arab Countries / Middle East
Ngôn ngữ : Español (Spanish)
Spain / Latin America
Ngôn ngữ : ไทย (Thai)
Thailand
Ngôn ngữ : Català (Catalan)
Catalonia (Spain)