(VTC News) -

Nước chiếm khoảng 60% đến 70% trọng lượng cơ thể con người. Nó không chỉ tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng, điều hòa nhiệt độ cơ thể, mà còn hỗ trợ các hoạt động chuyển hóa, tiêu hóa, thải độc và bôi trơn các khớp xương.

Biết cách uống nước đúng và đủ là điều tối quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách uống nước đúng.

Không uống quá nhiều nước cùng lúc

Theo thông tin trên wesite Bệnh viện Đa khoa Melatec, thay vì cố gắng uống 1–2 cốc lớn trong một lần, bạn nên phân bổ nước thành nhiều ngụm nhỏ và uống đều trong ngày.

Uống từng ngụm nhỏ giúp nước thẩm thấu và phân bổ tốt hơn tới các tế bào, giảm áp lực lên hệ bài tiết và thận. Uống quá nhanh hoặc quá nhiều trong một lúc có thể khiến bạn dễ bị sặc, tạo áp lực lên dạ dày.

Nên chia lượng nước uống thành nhiều lần trong ngày.

Uống khi ngồi, không nên uống khi đứng

Việc uống nước khi đứng có thể làm rối loạn sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể, gây tích tụ dịch tại vùng bụng, khớp hoặc ảnh hưởng đến thận. Các bác sĩ khuyến cáo nên ngồi khi uống nước để hệ thần kinh và các cơ điều khiển quá trình lọc - thải chất lỏng hoạt động hiệu quả hơn.

Ưu tiên nước ấm hơn nước lạnh

Nước ấm (khoảng 30–40 °C) dễ hấp thu hơn và ít gây sốc với hệ tiêu hóa so với nước đá lạnh. Uống nước quá lạnh có thể làm co mạch, ảnh hưởng lưu lượng máu tới các mô, cản trở tiêu hóa, thậm chí dẫn đến tình trạng đầy bụng hoặc khó chịu.

Tuy nhiên, trong trường hợp nắng nóng hoặc hoạt động thể lực mạnh, uống nước mát vẫn có thể giúp hạ nhiệt nhanh, nhưng cũng nên hạn chế sử dụng thường xuyên.

Uống nước vào những thời điểm vàng trong ngày

Một lượng nước tốt cũng cần được uống vào thời gian vàng để phát huy tác dụng:

- Sáng khi vừa thức dậy: 1 ly nước ấm khoảng 200-250 ml để đánh thức hệ tiêu hóa và hỗ trợ đào thải độc tố tích tụ qua đêm.

- Trước bữa ăn sáng/trưa/chiều: uống 1 ly nước giúp chuẩn bị hệ tiêu hóa, hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng.

- Trưa - đầu chiều: khi bạn bắt đầu làm việc hoặc học tập, bổ sung nước giúp tăng năng lượng, tỉnh táo.

- Cuối buổi chiều, trước bữa tối: uống 1 ly nhỏ để trung hòa mất nước trong ngày, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

- Trước khi ngủ (khoảng 22 h): bạn có thể uống một ly nước nhỏ, nhưng cần tránh uống quá nhiều để không gây áp lực lên bàng quang, ảnh hưởng giấc ngủ.

Nếu tính mỗi ly 250 ml và uống khoảng 8 lần như trên, bạn sẽ đạt được nhu cầu 2 lít/ngày mà vẫn đảm bảo sự phân bổ đều.

Duy trì uống nước vào thời điểm "vàng" sẽ giúp cơ thể trao đổi chất rất tốt.

Kiểm soát chất lượng nước và tăng hương vị có chọn lọc

Nguồn nước uống hằng ngày cần đảm bảo an toàn vệ sinh, nếu dùng nước máy hoặc nước lọc không đảm bảo, bạn nên xử lý hoặc chọn nguồn nước sạch. Nếu muốn làm tăng hương vị cho dễ uống nước có thể thêm một vài lát hoa quả như chanh, gừng, táo, cam, miễn là không thêm đường nhiều hoặc hóa chất.

Những thành phần như muối khoáng chưa tinh chế, hạt chia, chanh, gừng giúp tăng khả năng hấp thu nước, hỗ trợ tiêu hóa và làm đa dạng mùi vị, giúp bạn dễ duy trì thói quen hơn.

Một số lưu ý khi áp dụng các cách uống nước

- Tuyệt đối không áp đặt khẩu phần “2 lít nước/ngày” cứng nhắc cho tất cả mọi người. Nhu cầu nước thay đổi tùy theo độ tuổi, giới tính, mức độ vận động, khí hậu, tình trạng sức khỏe.

- Tránh uống nước quá gần giờ đi ngủ nếu bạn dễ tiểu đêm.

- Nếu bạn có bệnh lý về thận, tim mạch, hoặc đang dùng thuốc làm thay đổi cân bằng nước trong cơ thể, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có hướng dẫn cụ thể.

- Theo dõi màu sắc nước tiểu: nếu rất đậm màu và mùi mạnh, có thể bạn đang uống thiếu nước; nếu quá nhạt như nước lọc, có thể bạn đang uống nhiều hơn nhu cầu.

Uống nước đúng cách không chỉ là vấn đề lượng, mà còn là cách uống, thời điểm, nhiệt độ và chất lượng. Bằng cách hình thành thói quen uống nước đúng và điều chỉnh nguồn nước phù hợp, bạn sẽ giúp cơ thể luôn ở trạng thái đủ nước, vận hành hiệu quả và hỗ trợ sức khỏe toàn diện.