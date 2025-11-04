Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Xu hướng tất yếu trong giáo dục

(VTC News) -

Để những giờ học trở nên hấp dẫn hơn, sinh động hơn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp thầy cô có nhiều cách để phát triển nội dung bài giảng mới lạ, hiệu quả hơn. Với học sinh, những kiến thức trong sách giáo khoa có phần khô cứng cũng trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ học, dễ tiếp thu hơn.

Trong thời đại, cả thế giới chuyển mình, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục là xu thế tất yếu khách quan. Từ mầm non đến đại học, trí tuệ nhân tạo đã vượt khỏi các phòng thí nghiệm và bước vào không gian lớp học – không phải để thay thế, mà để hỗ trợ, truyền cảm hứng, và tạo nên một hệ sinh thái giáo dục mới, nơi mỗi học sinh được học theo cách riêng của mình.