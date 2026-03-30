Từ đường chạy 'xuyên rừng, chạm biển' đến ESG++ mở đường cho Cần Giờ bứt phá

Xanh từ giải chạy đến trải nghiệm sống

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra giải chạy Vnexpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Dịp cuối tuần, anh Anh Kiệt (33 tuổi, phường Nhà Bè) dành thời gian để tới Cần Giờ “test giày”. Đăng ký giải chạy này với anh, mục tiêu thành tích đã nhường chỗ cho những cảm xúc thăng hoa tại cung đường xanh “xuyên rừng, chạm biển”.

“Chạy giữa thiên nhiên ở Cần Giờ mang tới cảm giác chữa lành rất đặc biệt, như được hòa vào một nhịp chảy tự nhiên của đất trời. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, cơ thể như được tái tạo năng lượng, chỉ cần thả lỏng và để mình trôi theo nhịp. Nhờ vậy, mình tận hưởng trọn vẹn hành trình, thay vì phải gắng sức để chinh phục quãng đường”, anh Kiệt chia sẻ.

Giới runner háo hức được sớm “so giày” tại Vnexpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

Từ những trải nghiệm cá nhân của runner, có thể thấy sức hấp dẫn của giải chạy không chỉ nằm ở yếu tố kỹ thuật, mà còn ở giá trị sinh thái cùng cảm xúc mà cung đường chạy có 1-0-2 giữa lòng khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận mang lại. Đây cũng chính là nền tảng để giới chuyên môn đánh giá cao tiềm năng phát triển của điểm đến này trên bản đồ thể thao khu vực.

Theo ông Mai Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, năng lực tổ chức của VM cộng hưởng với hạ tầng chuẩn quốc tế của dự án siêu đô thị 2.870 ha có thể đủ sức đáp ứng 20.000, thậm chí 50.000 runner.

Ở tầm nhìn dài hạn, theo ông Mai Bá Hùng, những sự kiện như VnExpress Marathon Green Paradise sẽ không chỉ dừng lại ở một giải chạy, mà còn từng bước định vị Cần Giờ như trung tâm sự kiện - thể thao - du lịch quốc tế, gia tăng sức cạnh tranh và khả năng thu hút dòng khách toàn cầu cho TP.HCM.

ESG++ mở ra chuẩn sống mới, đưa giá trị Cần Giờ bứt phá

Lần đầu tiên được tổ chức, Vnexpress Marathon Green Paradise Cần Giờ cổ vũ cho lối sống khỏe, sống xanh, hướng đến những giá trị bền vững. Điều này “ăn khớp” với tiêu chí của Vinhomes Green Paradise khi được định hướng phát triển theo mô hình ESG++.

Chỉ sau một năm Vinhomes Green Paradise chính thức khởi công (19/4/2025), Vingroup đã từng bước cụ thể hóa mô hình ESG++, định hình siêu đô thị như một “cơ thể sống” - nơi thiên nhiên, công nghệ và cộng đồng cùng hòa nhịp.

Tháng 10/2025, Vingroup ký kết hợp tác đưa công nghệ gia cố bùn san lấp hiện đại hàng đầu thế giới K-DPM của Nhật Bản vào áp dụng tại Vinhomes Green Paradise. Tháng 12/2025, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ do VinSpeed đầu tư chính thức động thổ, mở “kết nối xanh” từ trung tâm TP.HCM tới siêu đô thị chỉ trong 13 phút di chuyển. Trong tương lai, 100% phương tiện hoạt động nội khu sẽ là phương tiện không phát thải.

Tháng 3/2026, Vingroup khởi động Dự án Chứng nhận Đô thị Thông minh, hợp tác với công ty tư vấn Korea Management Association Consulting (KMAC), Hội đồng Thế giới về Dữ liệu Đô thị (WCCD) và Chỉ số Đô thị Tiêu chuẩn hóa (SUM). Thông qua đó, Vinhomes Green Paradise đặt mục tiêu trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ xanh quốc tế.

Cùng lúc, VinEnergo đã lên lộ trình chi tiết cho việc triển khai hệ thống điện gió ngoài khơi Cần Giờ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 26,5 nghìn tỷ đồng, tổng công suất dự kiến gần 600 MW, đủ khả năng đáp ứng 100% nhu cầu điện của siêu đô thị bằng năng lượng tái tạo.

“Dự án Vinhomes Green Paradise là mô hình phát triển cực kỳ ấn tượng, xứng đáng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu”, TS. Patricia McCarney, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc WCCD và Giám đốc SUM, đánh giá về định hướng ESG++ của siêu đô thị.

Vinhomes Green Paradise kiến tạo siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam.

Một nghiên cứu trên 230 triệu người tại 60 quốc gia cho thấy, mức độ phủ xanh, đại diện cho Môi trường (một trong 3 trụ cột của ESG), quyết định sự khác biệt về chỉ số hạnh phúc giữa các quốc gia. Thậm chí, trong nhóm nước phát triển, chỉ số này còn có sức ảnh hưởng lớn hơn GDP. Nghiên cứu trên 1 triệu người tại Đan Mạch ghi nhận, trẻ em sống gần không gian xanh có nguy cơ rối loạn tâm thần thấp hơn tới 55%.

Các đô thị phát triển theo chuẩn ESG trên thế giới cũng đã chứng minh lợi thế vượt trội về giá trị tài sản, đạt mức tăng giá cao hơn 25-40% so với các khu vực khác. Đồng thời, ESG++ còn được ví như “tấm khiên” bảo vệ tài sản qua mọi biến động chu kỳ, đặc biệt là những rủi ro về chính sách và môi trường.

“Khi thế giới bước vào lộ trình Net Zero 2050, các dự án không đạt chuẩn ESG sẽ đối mặt với chi phí tuân thủ cao, hạn chế tiếp cận vốn hoặc thậm chí bị loại khỏi thị trường”, chuyên gia Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, phân tích.

Vinhomes Green Paradise mang đến không gian sống cân bằng, tái tạo năng lượng tự nhiên và những tài sản thực có giá trị bền vững theo thời gian.

Trên thế giới, chuẩn mực ESG ++ luôn đòi hỏi chi phí đầu tư khổng lồ cùng hệ tiêu chuẩn khắt khe xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và vận hành. Theo giới chuyên gia, sự hình thành của Vinhomes Green Paradise theo mô hình tiên tiến này cho thấy tầm nhìn khác biệt của Vingroup trong việc kiến tạo chuẩn sống mới, đưa Việt Nam lên bản đồ đô thị đáng sống toàn cầu.

“Lần đầu tiên, một đô thị do người Việt kiến tạo có thể sánh ngang với những đô thị biểu tượng của thế giới. Vinhomes Green Paradise không chỉ nâng vị thế của doanh nghiệp, mà còn nâng tầm hình ảnh quốc gia - một Việt Nam năng động, sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững”, KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhận định.