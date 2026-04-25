Trường gà 1.200 tỷ: Hé lộ đường dây vận hành tinh vi, kéo con bạc Việt sang Lào

Liên quan vụ triệt phá 'trường gà quốc tế" giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng do vợ chồng người Việt điều hành, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, trước đó từ công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Qua rà soát, theo dõi, lực lượng chức năng xác định đây là hoạt động có tổ chức, có sự điều hành, vận hành theo quy luật. Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án đấu tranh đã được xác lập. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Lào triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động, xác định vai trò từng người.

"Trường gà quốc tế Viêng Xay" tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn vừa bị cơ quan công an triệt phá. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Quy luật hoạt động tinh vi

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, "Trường gà quốc tế Viêng Xay" là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều tội phạm hình sự trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước và ở nước ngoài.

Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng được xây dựng quy mô với mục đích lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt sang để đánh bạc. Những kẻ tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín, có sự phân công rõ ràng giữa các đối tượng theo từng khâu từ điều hành đến phục vụ.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Đào Anh Dũng - kẻ cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại "Trường gà quốc tế Viêng Xay". (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cầm đầu trường gà quốc tế Viêng Xay đều là những người có nhiều tiền án, tiền sự, thiết lập địa điểm cố định, duy trì hoạt động thường xuyên, có người quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định, “Trường gà quốc tế Viêng Xay” do Đào Anh Dũng (SN 1979, trú số 03 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, TP Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều người khác để tổ chức, điều hành.

Những người tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

"Trường gà quốc tế Viêng Xay" tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà với tổng số tiền giao dịch đặc biệt lớn, trên 1.200 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Giao dịch đánh bạc đặc biệt lớn

Để thu hút người chơi, các đối tượng đầu tư xây dựng khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên nhằm phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc. Khi người chơi thắng cược, tổ chức thu 5% tiền “xâu” làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Đường dây được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận. Quách Thị Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận như lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin... Dưới sự điều hành này là hệ thống nhân viên được thuê để đảm nhiệm các công việc chuyên môn khác nhau.

Chỉ trong 19 ngày (từ 29/01/2026 đến khi bị triệt phá), số tiền thu từ tiền “xâu” là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay, công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến trên 1.200 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; hơn 200 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web: “tg999.live” và hội nhóm telegram “truonggaviengxay999” với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái.

Quá trình điều tra trích xuất dữ liệu xác định được có hàng nghìn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó xác định dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt có hơn 10.000 lượt giao dịch với tổng số tiền giao dịch hơn 150 tỷ đồng.

Những người có liên quan đến vụ án (mặc áo màu cam). (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 136 bị can về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định.