6 quy tắc vàng trên bàn trà của giới kinh doanh Trung Quốc

Trà đạo Trung Quốc mang trong mình những triết lý nhân sinh sâu sắc, phản ánh tư duy quản trị và ứng xử tinh tế của các doanh nhân gốc Hoa. Trong văn hóa kinh doanh, bàn trà không chỉ đơn thuần là nơi để thưởng thức những lá trà hảo hạng mà còn là nơi các mối quan hệ được thiết lập, niềm tin được thử thách và những hợp đồng được chốt hạ.

Việc am hiểu và thực hành đúng những quy tắc trên bàn trà không chỉ giúp doanh nhân ghi điểm trong mắt đối tác mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa hợp tác bền vững. Đối với người Trung Quốc, cách một người pha trà, mời trà và thưởng trà chính là tấm gương phản chiếu tính cách, sự chân thành và tầm vóc của họ.

Bàn trà không chỉ là nơi tán gẫu mà còn để nhìn thấu đối tác. (Ảnh: Getty Images)

Thứ tự mời trà

Trong văn hóa Á Đông nói chung và Trung Quốc nói riêng, tôn ty trật tự là nền tảng của mọi mối quan hệ xã hội. Trên bàn trà thương trường, điều này được thể hiện rõ nét qua trình tự mời trà.

Quy tắc bất biến là "tiên khách hậu chủ" (khách trước chủ sau) và "tiên trưởng hậu ấu" (người lớn tuổi, chức vụ cao trước, người trẻ tuổi sau). Người pha trà hoặc chủ nhà phải quan sát kỹ để rót trà cho người có địa vị cao nhất hoặc người khách quý nhất trước, sau đó mới đến các thành viên khác theo thứ tự giảm dần về thâm niên và cuối cùng mới đến lượt mình.

Việc nhầm lẫn thứ tự này được xem là một lỗi sơ đẳng nhưng cực kỳ nghiêm trọng, vì nó trực tiếp chạm vào lòng tự trọng của đối tác. Nếu trong buổi gặp gỡ có sự xuất hiện của nhiều bên, chủ nhà cần phải tinh tế nhận diện được ai là "người cầm trịch" của phía đối phương để ưu tiên.

Rượu đầy trà vơi

Một trong những câu khẩu hiệu nổi tiếng nhất trên bàn tiệc và bàn trà Trung Quốc là "Tửu mãn kính nhân, trà mãn khi nhân". Câu này có nghĩa là rót rượu đầy là kính trọng người, nhưng rót trà đầy lại là khinh thường người.

Rót trà cho đối tác chỉ nên rót khoảng 7 phần chén, để lại 3 phần khoảng trống. Có nhiều cách giải thích cho quy tắc này, nhưng phổ biến nhất là 3 phần trống đó chính là khoảng không gian dành cho tình cảm.

Quy tắc "rượu đầy, trà vơi" là khẩu quyết để đón tiếp đối tác. (Ảnh: Sohu)

Về mặt thực tế, trà thường được uống khi còn nóng. Nếu rót đầy tràn, khách sẽ không có chỗ để cầm chén mà không bị bỏng tay, đồng thời việc di chuyển chén trà lên miệng cũng dễ làm nước tràn ra ngoài, gây mất mỹ quan và sự thoải mái.

Trong kinh doanh, quy tắc này còn mang ý nghĩa thâm sâu về việc không nên làm gì quá tuyệt tình hay quá đầy đủ. Việc để lại khoảng trống tượng trưng cho sự khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe và dành không gian để đôi bên cùng phát triển. Một chén trà vơi chính là lời mời gọi sự hợp tác lâu dài thay vì những lợi ích trước mắt.

Khấu trà lễ

Nếu bạn là người nhận trà, việc nói lời "cảm ơn" liên tục mỗi khi chủ nhà châm thêm nước có thể làm gián đoạn dòng chảy của cuộc trò chuyện. Thay vào đó, người Trung Quốc sử dụng một cử chỉ tinh tế gọi là "Khấu trà lễ" (gõ ngón tay xuống bàn). Đây là cách để bày tỏ lòng biết ơn mà không cần dùng lời nói. Tùy thuộc vào vị thế giữa người rót và người nhận mà cách gõ ngón tay sẽ khác nhau.

Nếu người lớn tuổi hoặc cấp trên rót trà, bạn nên khum bàn tay lại, dùng năm đầu ngón tay gõ nhẹ xuống bàn ba lần, tượng trưng cho việc quỳ gối bái tạ. Nếu là bạn bè ngang hàng, bạn dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ. Còn nếu bạn là người bề trên nhận trà từ người trẻ, bạn có thể dùng một ngón tay gõ nhẹ để khích lệ.

Trong các cuộc đàm phán thương mại, việc thực hiện đúng "Khấu trà lễ" cho thấy bạn là một người am hiểu sâu sắc về văn hóa bản địa. Điều này tạo ra một sợi dây liên kết vô hình, giúp xóa tan khoảng cách và khiến đối tác cảm thấy được tôn trọng một cách chuyên nghiệp.

Tráng trà

Trong quy trình pha trà, nước trà đầu tiên (nước tráng trà) thường không dùng để mời khách. Nước này có tác dụng đánh thức lá trà, loại bỏ bụi bẩn và làm ấm chén. Nếu rót ngay nước đầu tiên này cho đối tác, đó sẽ bị coi là hành động thiếu thành ý, thậm chí là thô lỗ, vì nước trà lúc này chưa đạt được độ chín về hương vị và màu sắc.

Nước trà đầu tiên không để uống mà để gột rượu bịu, giúp lá nở bung. (Ảnh: Sohu)

Trong kinh doanh, quy tắc này nhắc nhở về tầm quan trọng của sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi đưa ra một đề nghị hay một sản phẩm cho đối tác, nó phải được "gột rửa" và kiểm định chất lượng một cách khắt khe nhất.

Đừng bao giờ mang những thứ chưa hoàn thiện ra để thử lòng kiên nhẫn của khách hàng. Việc rót nước trà thứ hai, thứ ba – khi trà đã tỏa hương thơm nhất và có vị đậm đà nhất – chính là cách thể hiện rằng bản thân chỉ dành những gì tốt đẹp nhất, tinh túy nhất cho mối quan hệ hợp tác này.

Duy trì chén trà

Người chủ bàn trà giỏi là người không bao giờ để chén trà của khách bị cạn khô hoặc nước trà bị nguội lạnh. Quy tắc "tục trà" (châm thêm trà) yêu cầu người chủ phải quan sát cực kỳ tinh tế. Ngay khi thấy chén trà của đối tác còn khoảng một phần ba, nên nhẹ nhàng châm thêm nước mới.

Tuy nhiên, việc châm trà cũng cần sự nhịp nhàng, không nên làm quá nhanh gây cảm giác hối thúc, cũng không nên quá chậm để khách phải chờ đợi. Sự quan sát này trên bàn trà phản ánh tư duy dịch vụ và sự tận tâm trong kinh doanh. Một doanh nhân biết quan sát chén trà của đối tác cũng sẽ là người biết quan sát những thay đổi nhỏ nhất trong nhu cầu và cảm xúc của họ trên bàn đàm phán.

Ngoài ra, khi thay trà mới, chủ nhà cần phải đổ bỏ bã trà cũ một cách sạch sẽ, không để lại dấu vết của lá trà úa. Điều này tượng trưng cho việc rũ bỏ những mâu thuẫn, những vấn đề cũ để bắt đầu một chương mới, một cơ hội mới với năng lượng tươi mới.

Các ly trà trên bàn cần có sự đồng đều để kéo dài cuộc trò chuyện. (Ảnh: Sohu)

Cách cầm chén

Tư thế khi cầm chén trà cũng mang những thông điệp riêng. Đối với nam giới, khi cầm chén trà nhỏ không quai, thường dùng ngón cái và ngón trỏ giữ miệng chén, ngón giữa đỡ đáy chén, gọi là "Tam long hí châu" (Ba con rồng vờn ngọc).

Đối với nữ giới, đôi khi họ sẽ dùng thêm ngón áp út để tạo sự duyên dáng. Khi uống trà, không nên uống một hơi cạn sạch mà nên chia làm ba ngụm. Ngụm thứ nhất để nếm vị, ngụm thứ hai để thưởng hương và ngụm thứ ba để cảm nhận hậu vị.

Trong thương trường, cách thưởng thức trà thể hiện sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc. Một người uống trà quá nhanh thường bị đánh giá là nóng vội, hấp tấp, dễ bị dẫn dụ trong các quyết định kinh doanh. Ngược lại, người biết thưởng trà một cách từ tốn, biết dành thời gian để cảm nhận cái ngon của trà, thường là người có tư duy chiến lược, biết nhẫn nại và nhìn xa trông rộng.