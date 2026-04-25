Bến xe chật kín, cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng ngày đầu nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4), hàng chục nghìn người dân rời TP.HCM về quê, đi du lịch khiến bến xe và các cửa ngõ thành phố rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc kéo dài.

Tại Bến xe Miền Tây, khu vực nhà chờ chật kín hành khách. Nhiều người mang theo hành lý lỉnh kỉnh, xếp hàng dài chờ xe. Lượng khách tăng đột biến khiến các khu vực ghế ngồi nhanh chóng kín chỗ, nhiều người phải đứng chờ trong không gian đông đúc.

Dòng xe khách liên tục ra vào bến, hoạt động hết công suất để giải tỏa lượng hành khách tăng đột biến dịp nghỉ lễ.

Các nhà xe tăng cường chuyến liên tục để giải tỏa hành khách, song vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu tăng cao trong cùng thời điểm. Nhiều tuyến về các tỉnh miền Tây ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với ngày thường.

Nhu cầu đi lại tăng cao, quầy bán vé luôn trong tình trạng đông người ra vào, hành khách nối nhau mua vé, hỏi thông tin chuyến. Đặc biệt tại khu vực bán vé Phương Trang, nhiều thời điểm chật kín, nhân viên phải làm việc liên tục để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến.

Hành khách mang theo hành lý lỉnh kỉnh, chen kín khu vực nhà chờ tại Bến xe Miền Tây trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Các quầy bán vé và khu vực lên xe tại Bến xe Miền Tây luôn trong tình trạng đông đúc.

Không chỉ bến xe, các tuyến cửa ngõ TP.HCM cũng rơi vào cảnh ùn ứ nghiêm trọng. Tại khu vực phía Đông, từ sáng sớm, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng đoạn trên các trục đường chính như Võ Chí Công.

Hàng nghìn ô tô, xe máy di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng im. Nhiều người dân cho biết dù đã chủ động xuất phát sớm nhưng vẫn bị kẹt xe hàng giờ. Có trường hợp mất gần 2 tiếng vẫn chưa thể ra khỏi thành phố.

Các tuyến đường huyết mạch của TP.HCM như Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định ùn ứ kéo dài. Dòng xe container xếp hàng dài nhích từng mét.

Áp lực giao thông dồn về các tuyến dẫn vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến khu vực nút giao Phú Hữu thường xuyên quá tải. Lực lượng chức năng phải đóng, hạn chế một số lối lên cao tốc để điều tiết phương tiện từ xa.

Trong khi đó, ở hướng miền Tây, dòng xe cá nhân và xe khách đổ dồn về Quốc lộ 1 khiến nhiều đoạn ùn ứ kéo dài. Phương tiện nối đuôi hàng km, di chuyển chậm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khói bụi.

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 3 ngày (25 - 27/4), là dịp nghỉ đáng kể sau Tết nên nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân tăng cao. Nhiều người chọn về quê và nghỉ đến hết kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới.

Cửa ngõ phía Đông TP.HCM ùn ứ kéo dài, nhiều thời điểm xe cộ gần như đứng yên khi người dân rời thành phố đi nghỉ lễ.

Lực lượng CSGT được tăng cường tại các điểm nóng để phân luồng, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong cùng thời điểm nên nhiều khu vực vẫn trong tình trạng quá tải.

Dự báo trong các khung giờ cao điểm những ngày tiếp theo, tình trạng ùn ứ tại bến xe và cửa ngõ TP.HCM có thể tiếp tục diễn ra khi người dân rời thành phố.