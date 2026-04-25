9X Bắc Ninh tạo tượng 'Cội nguồn' 25 tấn, tri ân tổ tiên dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Những ngày cận Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, trong khu vườn ở Bắc Ninh, một bức tượng lớn dần hoàn thiện sau gần 50 ngày đêm lao động miệt mài. Tác phẩm điêu khắc mang tên "Cội nguồn" là cách anh Bùi Văn Quân gửi gắm lòng tri ân tổ tiên theo cách riêng của mình.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Bùi Văn Quân (SN 1992, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, bức tượng "Cội nguồn" có trọng lượng 25 tấn, cao 5,7 m, nổi bật với hình tượng rồng vươn cao - biểu tượng gắn với truyền thuyết "Con Rồng Cháu Tiên", cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Toàn bộ tác phẩm được phủ màu đồng trầm mặc, tạo cảm giác cổ kính, thiêng liêng. Theo anh, gam màu này tượng trưng cho thời gian, lịch sử và những giá trị trường tồn qua nhiều thế hệ.

Không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, "Cội nguồn" còn gửi gắm câu chuyện về nguồn gốc dân tộc, về cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ và bọc trăm trứng.

Để hoàn thiện tác phẩm, Bùi Văn Quân cùng các cộng sự đã miệt mài suốt gần 50 ngày đêm. Với chiều cao 5,7 m, trọng lượng lên tới 25 tấn, đây không đơn thuần là một công trình nghệ thuật, mà còn là thử thách lớn về kỹ thuật, sức bền và lòng kiên trì.

Từ những nét phác thảo đầu tiên trên giấy, anh bắt tay vào dựng khung sắt làm “bộ xương”, sau đó đắp cốt bê tông, tạo hình thô rồi tỉ mỉ hoàn thiện từng chi tiết.

Phần đầu rồng - điểm nhấn của tác phẩm - là công đoạn mất nhiều thời gian nhất. Từng lớp vảy, sợi râu, sống mũi, ánh mắt được chỉnh sửa nhiều lần để vừa thể hiện sự uy nghiêm, vừa giữ được nét gần gũi thân thuộc gắn với truyền thuyết "Con Rồng Cháu Tiên".

"Những ngày cuối, tôi gần như ăn ngủ ngay tại vườn để kịp hoàn thành trước dịp Giỗ Tổ", Quân chia sẻ.

Với anh, mỗi đường đục, đắp lớp vật liệu không chỉ tạo nên hình hài của tác phẩm, mà còn gửi gắm lòng thành kính đối với tổ tiên và cội nguồn dân tộc.

Nói về tên gọi "Cội nguồn", Quân cho biết anh mong muốn tác phẩm có thể gợi sự tò mò, nhất là với trẻ nhỏ, để từ đó các em tìm hiểu về lịch sử và truyền thuyết dựng nước của cha ông.

"Tôi làm tác phẩm này để mai này, khi những đứa trẻ tới chơi và tò mò hỏi 'tại sao lại là cội nguồn hả bố?', lúc đó câu chuyện về Lạc Long Quân - Âu Cơ với bọc trăm trứng sẽ tiếp tục được kể lại", Quân mong muốn.

"Cội nguồn" cũng là bước khởi đầu cho dự án mà anh ấp ủ mang tên “Vườn cổ tích Việt Nam”. Theo kế hoạch, khu vườn sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 2ha, quy tụ 24 tác phẩm điêu khắc quy mô lớn. Ở đó, những hình tượng như Thánh Gióng, Thạch Sanh hay sự tích Trầu Cau sẽ bước ra từ trang sách, sống động giữa đời thực. Anh mong muốn tạo nên một không gian nơi trẻ em được đắm mình vào thế giới kỳ ảo, người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ, và du khách quốc tế có thể chạm tay vào chiều sâu văn hóa Việt.

"Tôi muốn tạo ra một nơi mà mỗi người bước vào đều hiểu hơn về nguồn gốc dân tộc mình", Quân mong muốn.

Trước đó, Bùi Văn Quân được biết đến với nhiều mô hình linh vật lớn theo chủ đề con giáp. Từ năm 2021, anh xây dựng Khu vườn Hạnh phúc như một không gian nghệ thuật mở, miễn phí cho khách tham quan.

Tại đây, nhiều tác phẩm quy mô lớn được trưng bày theo các dịp lễ như "Việt Nam Hạnh phúc" nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, hay "Việt Nam Hòa Bình" chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dịp nghỉ lễ năm nay, Khu vườn Hạnh phúc mở cửa miễn phí từ ngày 25/4 đến hết kỳ nghỉ. Theo anh Quân, đây là cách để nhiều người có thể tiếp cận nghệ thuật và những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi tác phẩm.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ cùng lan tỏa tinh thần gìn giữ văn hóa dân tộc, để thế hệ sau hiểu rằng người Việt không chỉ cần cù, chịu khó, mà còn luôn trân trọng và biết cách gìn giữ những giá trị quý báu của tổ tiên", anh bày tỏ.