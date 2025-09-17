Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn công nghệ ngừng mua chip Nvidia

(VTC News) -

Theo Financial Times, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ trong nước, trong đó có ByteDance – công ty mẹ TikTok – và Alibaba, dừng mua dòng chip RTX Pro 6000D do Nvidia sản xuất riêng cho thị trường nước này.

CEO Nvidia Jensen Huang ngay sau đó lên tiếng về những khó khăn của hãng tại Trung Quốc.

“Chúng tôi chỉ có thể phục vụ một thị trường nếu quốc gia đó muốn chúng tôi hiện diện ở đó. Chúng tôi có lẽ đã đóng góp cho thị trường Trung Quốc nhiều hơn phần lớn các quốc gia khác. Và tôi thất vọng với những gì mình chứng kiến. Nhưng tôi hiểu rằng họ có những chương trình nghị sự lớn hơn cần giải quyết giữa Trung Quốc và Mỹ", ông Huang chia sẻ ngày 17/9.

CEO Nvidia Jensen Huang.

Ông Huang ví hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc những năm gần đây như “một chuyến tàu lượn” bởi liên tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị. Ông cho biết công ty đã khuyến nghị các nhà phân tích tài chính loại bỏ Trung Quốc khỏi dự báo, do triển vọng phụ thuộc lớn vào kết quả đàm phán giữa chính phủ Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó, Mỹ từng áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI của Nvidia sang Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia, trong đó có dòng chip máy chủ H20. Tuy nhiên, đến tháng 8 vừa qua, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump và CEO Jensen Huang đã đạt thỏa thuận: Nvidia được cấp phép xuất khẩu, nhưng phải trích 15% doanh thu từ chip H20 bán tại Trung Quốc nộp về chính phủ Mỹ.

Nếu thông tin lệnh cấm được xác thực, đây sẽ là cú giáng mạnh nữa vào hoạt động kinh doanh của Nvidia ở Trung Quốc.

Thông tin cũng xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) mở cuộc điều tra chống độc quyền liên quan đến thương vụ Nvidia mua lại Mellanox – công ty công nghệ Israel chuyên giải pháp mạng cho trung tâm dữ liệu và máy chủ.

Ông Huang hiện tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh. Ngày 16/9, Nvidia công bố kế hoạch đầu tư 11 tỷ bảng (khoảng 15 tỷ USD) vào hạ tầng AI tại Anh. Cùng thời điểm, Microsoft, Google và Salesforce cũng thông báo những khoản đầu tư nhiều tỷ USD vào quốc gia này.

Bất chấp căng thẳng, Huang nhấn mạnh vai trò trọng yếu của ngành AI Trung Quốc: “Thị trường Trung Quốc rất quan trọng, rất lớn. Ngành công nghệ ở đó đầy sức sống. Chúng tôi đã phục vụ thị trường này suốt 30 năm".

Ông khẳng định Nvidia sẽ “tiếp tục hỗ trợ chính phủ và các công ty Trung Quốc khi họ mong muốn, đồng thời vẫn ủng hộ chính phủ Mỹ trong lúc các chính sách địa chính trị được điều chỉnh".