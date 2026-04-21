Trung Quốc tiến tới điện hóa toàn bộ xe tải hạng nặng, giảm một nửa nhu cầu dầu

Theo SCMP, ông Liang Linhe, Chủ tịch Sany Truck, thương hiệu xe tải nặng thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng SANY, cho rằng lĩnh vực xe tải hạng nặng của Trung Quốc có thể đạt được mục tiêu điện hóa gần như 100%.

Ông Liang không đưa ra mốc thời gian cụ thể, song khẳng định bước chuyển này giúp giảm khoảng một nửa nhu cầu nhiên liệu trong vận tải đường bộ.

Theo Chủ tịch Sany Truck, yếu tố chi phí đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy xe tải điện, loại phương tiện chuyên vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa, thiết bị hoặc nguyên liệu.

Việc điện hóa hoàn toàn xe tải hạng nặng có thể giúp Trung Quốc giảm nửa nhu cầu tiêu thụ dầu trong lĩnh vực vận tải đường bộ. (Ảnh: SCMP)

Xe tải hạng nặng chiếm tỷ trọng lớn trong tiêu thụ dầu mỏ và diesel tại Trung Quốc. Vì vậy, việc chuyển từ diesel sang điện được xem là một đòn bẩy quan trọng nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch.

Ông Liang cho biết lượng phát thải carbon hàng năm của một xe tải diesel hạng nặng tương đương khoảng 100 ôtô chạy xăng. Nhóm phương tiện này cũng chiếm khoảng 50% tổng lượng dầu và diesel tiêu thụ trong vận tải đường bộ của Trung Quốc.

Quá trình điện hóa trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xung đột tại Iran gây gián đoạn eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển chiếm khoảng một phần năm lượng dầu giao dịch toàn cầu.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này nhập khẩu khoảng 42% dầu thô từ các quốc gia vùng Vịnh, trong khi lĩnh vực vận tải chiếm khoảng một nửa tổng lượng tiêu thụ dầu.

Trong bài viết công bố tháng 6/2025, chuyên gia kinh tế cấp cao Zhang Pengcheng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh điện hóa vận tải đường bộ là “động lực chính” giúp giảm nhu cầu sản phẩm dầu tinh chế của nước này.

Ông Zhang dự báo trong thập kỷ tới, xe năng lượng mới sẽ trở thành lực lượng chủ đạo trong vận tải đường bộ, với điện năng chiếm gần một nửa mức tiêu thụ năng lượng của ngành, qua đó thu hẹp thị phần của dầu và khí đốt truyền thống.

“Rất khó để dự báo chính xác thị phần trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay”, CEO Albert Hu của CiDi, công ty phát triển xe thương mại tự hành niêm yết tại Hong Kong, cho biết. “Tuy nhiên, biến động giá dầu là mối lo lớn đối với các nhà khai thác đội xe, khiến việc sử dụng xe tải năng lượng mới trở nên khả thi hơn bao giờ hết về mặt kinh tế”.

Trong khi thị trường xe tải diesel truyền thống từng do các doanh nghiệp châu Âu chi phối, Chủ tịch Sany Truck Liang Linhe nhận định Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu trong phân khúc xe năng lượng mới.

Ông Liang cho rằng vị thế này là kết quả của các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cùng những tiến bộ công nghệ nhờ quy mô thị trường nội địa lớn, bao gồm công suất động cơ điện tăng, dung lượng pin cải thiện, hệ thống điều khiển tích hợp cao và chi phí xe giảm.

Đồng quan điểm, CEO CiDi Albert Hu cho biết chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh cùng nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho Trung Quốc.

“Chuỗi cung ứng ôtô và công nghiệp toàn diện cùng đội ngũ kỹ sư đông đảo đang mang lại cho chúng tôi những lợi thế đáng kể”, ông Hu nói và cho biết khách hàng sẵn sàng hợp tác với nhà cung cấp để nhanh chóng cải tiến công nghệ.