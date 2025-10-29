+
Trực tiếp: Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế - xã hội
Chiều 29/10, Quốc hội tiếp tục đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
VOV
Tin mới
14:00 29/10/2025
VTC NEWS TV
Trục lợi trong mưa lũ ở Huế: Xin đừng để cơn lũ lòng tham cuốn trôi tình người
14:00 29/10/2025
Ý kiến
Hồ Dầu Tiếng nâng mức xả tràn lên 200 m³/s
13:58 29/10/2025
Tin nhanh 24h
Ảnh cưới đẹp như mơ của hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia tại châu Âu
13:57 29/10/2025
Hoa hậu
3.000 dân ở xã miền núi của Đà Nẵng bị cô lập, 5 ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở
13:39 29/10/2025
Tin nhanh 24h
Thu hẹp khoảng cách số, biến nơi khó nhất thành nơi đi đầu
13:38 29/10/2025
Phóng sự
'Thiên đường' mua sắm tại Hội chợ mùa Thu 2025: La liệt hàng giảm giá 'sốc'
13:30 29/10/2025
Thị trường
Cục CSGT sơn chữ trên đường nhắc tài xế dừng lại khi đi từ ngõ ra đường lớn
13:05 29/10/2025
Tin nóng
Đề xuất có gói tài chính khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai
12:55 29/10/2025
Tài chính
Xác minh clip cô gái thả 2 tay, lướt điện thoại khi lái ô tô
12:54 29/10/2025
Bản tin 113
RSV gây nhiễm trùng hô hấp dưới, đe dọa sức khỏe trẻ nhũ nhi và người cao tuổi
12:16 29/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Mỹ liên minh nhiều nước khai thác đất hiếm, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc
12:09 29/10/2025
VTC NEWS TV
Vợ chồng anh Tạ 'Mưa đỏ' kể chuyện tình đất Tổ trong MV 'Hẹn hò Phú Thọ'
12:04 29/10/2025
Ca Nhạc
Cao thủ Thái Lan giải nghệ làm trùm cá độ online
12:01 29/10/2025
Võ Thuật
Hiểm họa rình rập khi đi qua những công trình đang xây dựng, phá dỡ ở Hà Nội
11:55 29/10/2025
Tin nóng
Nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an cùng vào cuộc
11:51 29/10/2025
Tin tức
Chèo thúng đi thả lưới, người phụ nữ ở Quảng Ngãi tử vong
11:49 29/10/2025
Tin nhanh 24h
Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị điện giật tử vong trong đêm mưa lũ
11:36 29/10/2025
Tin nhanh 24h
Bay khắp Việt Nam với 3 ngày vàng 0 đồng cùng Vietjet
11:35 29/10/2025
Kinh tế
Đại tá Sông 'Biệt động Sài Gòn': Nghệ sĩ lồng tiếng nổi danh nhờ vai phản diện
11:32 29/10/2025
Sao Việt
Hơn 211 triệu đồng được quyên ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Hội chợ mùa Thu 2025
11:30 29/10/2025
Thị trường
Tranh cướp đường với người đi bộ ở vạch kẻ: Tài xế không được dạy hay cố tình?
11:30 29/10/2025
Ý kiến
DOWHAT - nền tảng khách sạn thông minh Hàn Quốc mở rộng sang Việt Nam
11:22 29/10/2025
Sản phẩm
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi bệnh nhân tại vùng lũ
11:18 29/10/2025
Chính trị
Nối lại chân đứt lìa cho nữ sinh 19 tuổi sau va chạm với mô tô phân khối lớn
11:15 29/10/2025
Tin tức
Bờ kè hồ Xuân Hương bị sạt trượt, đe dọa ‘trái tim’ Đà Lạt
11:14 29/10/2025
Đời sống
Japfa khẳng định vị thế tiên phong trong nông nghiệp công nghệ cao
11:12 29/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Người đứng tên sổ đã mất, sang tên sổ đỏ thế nào?
11:00 29/10/2025
Tư vấn
Huế mưa lịch sử, lượng mưa một ngày gần bằng mức lớn nhất thế giới năm 1966
10:58 29/10/2025
Thời tiết
T&T Group được vinh danh Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam - ALPHA30
10:56 29/10/2025
Kinh tế