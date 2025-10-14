Trực tiếp họp báo Việt Nam 1-0 Nepal: HLV Kim Sang-sik nói gì?

Đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Ý tôi muốn nói đến sự việc gần đây liên quan tới FIFA. Nếu luật FIFA được áp dụng, kết quả sẽ thay đổi.
Chúng tôi có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu này là phải phòng ngự phải chắc chắn. Trong hiệp 2, chúng tôi tạo ra nhiều pha tấn công rõ nét và mạnh lạc. Nếu được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của đội tuyển Nepal là tấn công chứ không chỉ phòng ngự.
Đội tuyển Nepal chơi tốt và tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi cũng đã thi đấu rất kiên cường trong hiệp 2. Tôi hài lòng vì các cầu thủ thi đấu với tinh thần quả cảm.
Chúng tôi đã chuẩn bị phương án cho trận đấu này. Dù thua trận, các cầu thủ Nepal đã thi đấu bằng hết con tim và sự nhiệt huyết.
Huấn luyện viên trưởng của Nepal không tham gia trận đấu. Trợ lý Salyan Khadgi đại diện cho đội bóng góp mặt trong buổi họp báo.
"Đội tuyển Nepal chiến đấu kiên cường. Không may là chúng tôi nhận bàn thua từ pha phản lưới. Dù vậy, các cầu thủ vẫn thi đấu rất tốt trong hiệp 2", ông Khadgi nhận xét chung về màn thể hiện của đội nhà.
Đội tuyển Việt Nam áp đảo trong hiệp một. Mặt sân xấu do ảnh hưởng của trời mưa khiến đội chủ nhà gặp khó khăn khi xử lý bóng và phối hợp. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tạo ra những pha tấn công nguy hiểm.
Đội tuyển Việt Nam tận dụng được tình huống cố định để ghi bàn mở tỷ số. Nguyễn Hiểu Minh - cầu thủ lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam - đánh đầu chạm chân hậu vệ Nepal đổi hướng vào lưới.
Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không duy trì dược thế áp đảo ở hiệp 2. Các cầu thủ Nepal có giai đoạn ép sân và khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà vất vả. Những điều chỉnh sau đó của huấn luyện viên Kim Sang-sik giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát tình hình.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, kém Malaysia 3 điểm.