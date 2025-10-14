Trực tiếp họp báo Việt Nam 1-0 Nepal: HLV Kim Sang-sik nói gì?

ĐT Việt Nam xứng đáng hơn Malaysia Đội tuyển Việt Nam xứng đáng và có nhiều cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 hơn Malaysia. Ý tôi muốn nói đến sự việc gần đây liên quan tới FIFA. Nếu luật FIFA được áp dụng, kết quả sẽ thay đổi.

Chúng tôi có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu này là phải phòng ngự phải chắc chắn. Trong hiệp 2, chúng tôi tạo ra nhiều pha tấn công rõ nét và mạnh lạc. Nếu được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của đội tuyển Nepal là tấn công chứ không chỉ phòng ngự.

Đội tuyển Nepal chơi tốt và tuân thủ chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi cũng đã thi đấu rất kiên cường trong hiệp 2. Tôi hài lòng vì các cầu thủ thi đấu với tinh thần quả cảm. Chúng tôi đã chuẩn bị phương án cho trận đấu này. Dù thua trận, các cầu thủ Nepal đã thi đấu bằng hết con tim và sự nhiệt huyết.

Huấn luyện viên trưởng của Nepal không tham gia trận đấu. Trợ lý Salyan Khadgi đại diện cho đội bóng góp mặt trong buổi họp báo. "Đội tuyển Nepal chiến đấu kiên cường. Không may là chúng tôi nhận bàn thua từ pha phản lưới. Dù vậy, các cầu thủ vẫn thi đấu rất tốt trong hiệp 2", ông Khadgi nhận xét chung về màn thể hiện của đội nhà.