Trực tiếp bóng đá Pháp vs Thụy Điển 4h ngày 1/7, kết quả tỷ số mới nhất

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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Pháp và Thụy Điển bắt đầu lúc 4h ngày 1/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Thụy Điển mới nhất tại đây.
Pháp gặp Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ).
Đây là trận knock-out đầu tiên của Pháp tại World Cup 2026. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội nhất bảng I. Đội thắng cặp Pháp vs Thụy Điển gặp Paraguay ở vòng 1/8.
Pháp toàn thắng 3 trận vòng bảng. Les Bleus lần lượt thắng Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 để kết thúc bảng I với 9 điểm. Thụy Điển đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đội bóng Bắc Âu thắng Tunisia 5-1, thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1 ở bảng F.
Mô hình dự đoán kết quả trận đấu của Opta đánh giá Pháp có 75,1% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Thụy Điển là 9,5%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 15,4%.
Đây là lần đầu tiên Pháp và Thụy Điển gặp nhau tại World Cup. Tính trên mọi đấu trường, hai đội từng gặp 23 lần, Pháp thắng 12, Thụy Điển thắng 6 và hòa 5.
Thông tin đội hình xuất phát, dự bị của Pháp và Thụy Điển được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (2h30 ngày 1/7, giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.
Thụy Điển: Zetterstrom; Lagerbielke, Starfelt, Lindelof; Bernhardsson, Ayari, Bergvall, Gudmundsson; Elanga; Isak, Gyokeres.
Trận Pháp vs Thụy Điển được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Pháp vs Thụy Điển đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.