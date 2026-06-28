Trực tiếp bóng đá Panama vs Anh 4h ngày 28/6, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Panama vs Anh Panama 0 0 Anh Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Panama và Anh bắt đầu lúc 4h ngày 28/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Panama vs Anh mới nhất tại đây.

Thông tin trận Panama vs Anh (4h ngày 28/6) Trận Panama vs Anh thuộc lượt cuối bảng L World Cup 2026, diễn ra trên sân MetLife Stadium ở East Rutherford, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Abdulrahman Al-Jassim. Trước lượt trận cuối, Anh đứng đầu bảng L với 4 điểm, cùng điểm với Ghana nhưng hơn hiệu số bàn thắng-bàn thua. Croatia có 3 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh, trong khi Panama chưa có điểm và đã bị loại. Panama đấu với Anh ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 Hai đội mới gặp nhau một lần trong lịch sử. Tại World Cup 2018, Anh thắng Panama 6-1 ở vòng bảng. Đó cũng là chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Anh tại World Cup. Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Anh có tỷ lệ thắng 81%, Panama là 6,9%, còn khả năng hòa là 12,1%. Thuật toán mô phỏng của Opta cũng đánh giá Anh có 84,1% cơ hội đứng đầu bảng L.

Cách xem trực tiếp Panama vs Anh trên VTV Trận Panama vs Anh được phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360. Để xem trực tiếp Panama vs Anh trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store. Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Panama vs Anh đang diễn ra. Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.

Đội hình Panama vs Anh Thông tin đội hình đá chính, dự bị của Panama và Anh được công bố trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 2h30 giờ Việt Nam).

Bảng L World Cup 2026 Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Panama vs Anh, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng L như sau. XH Đội T HS Đ 1 Anh 2 4-2 4 2 Ghana 2 1-0 4 3 Croatia 2 3-4 3 4 Panama 2 0-2 0

Lực lượng, phong độ Panama trước trận gặp Anh Panama chưa có điểm sau 2 lượt trận ở bảng L. Đội bóng Trung Mỹ thua Ghana 0-1 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục thua Croatia 0-1. Sau 2 trận, Panama chưa ghi bàn và đã chắc chắn dừng bước sau vòng bảng. Panama đã thua cả 5 trận trong lịch sử World Cup. Tính cả kỳ 2018, đội tuyển này ghi 2 bàn và thủng lưới 13 lần tại giải. Trước World Cup 2026, Panama từng ghi bàn ở 11 trong 12 trận gần nhất, nhưng chưa có bàn nào tại bảng L. Panama chưa ghi bàn ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters) Amir Murillo là một trong những cầu thủ có dữ liệu tấn công nổi bật của Panama ở vòng loại CONCACAF. Theo Opta, anh đứng thứ tư về số kiến tạo tại vòng loại khu vực và là cầu thủ Panama dứt điểm nhiều nhất trong trận gặp Croatia. Về lực lượng, Adalberto Carrasquilla gặp vấn đề cơ khép và khó trở lại ở lượt cuối. Đội trưởng Anibal Godoy mới thi đấu 1 phút tại World Cup 2026 do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Cecilio Waterman và Jose Fajardo là 2 phương án trung phong được Panama sử dụng ở các trận trước.