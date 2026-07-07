Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng, bắt 150 người

(VTC News) -

Công an TP.HCM triệt phá 2 đường dây cá độ bóng, giao dịch 3.500 tỷ đồng. (Clip: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công 2 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Hai đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long và Hoàng Tấn Phát cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Xác định đây là đường dây có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập các đối tượng liên quan về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng gồm Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng nhiều người liên quan khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia.

Sau đó, các tài khoản này được chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent và Member để giao cho các đối tượng, con bạc tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Bong88.com.

Các đối tượng trong 2 đường dây cá độ bóng đá. (Ảnh: Công an cung cấp)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây ước tính hơn 3.500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 150 người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 85 đối tượng về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Trong đó, có 21 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và 64 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, việc triệt phá thành công hai đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn ngay trong thời gian diễn ra World Cup 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng các sự kiện thể thao quốc tế để tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, kể cả trên không gian mạng.

Mọi hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc tiếp tay cho hoạt động cá độ đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác đấu tranh, xử lý.