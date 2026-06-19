Triển lãm '50 năm Thành phố mang tên Bác trong dòng chảy Báo chí cách mạng'

(VTC News) -

Hôm nay 19/6, triển lãm chuyên đề báo chí xưa với chủ đề "50 năm Thành phố mang tên Bác trong dòng chảy Báo chí cách mạng" chính thức khai mạc, nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp trao tặng hiện vật cho Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College).

Triển lãm do nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt phối hợp cùng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) tổ chức, diễn ra từ ngày 19 đến 23/6.

Điểm nhấn của triển lãm là nhiều ấn phẩm báo chí có giá trị lịch sử, phản ánh không khí chính trị - xã hội của đất nước tại thời điểm đặc biệt sau khi Quốc hội khóa VI quyết nghị đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành TP.HCM.

Trong đó có các số báo đặc biệt như Báo Nhân Dân và Báo Văn Nghệ phát hành ngày 3/7/1976, ghi lại dấu mốc lịch sử khi thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với TP.HCM và cả nước.

Nhiều hiện vật quý giá về báo chí cách mạng được trưng bày tại triển lãm chuyên đề báo chí xưa với chủ đề "50 năm Thành phố mang tên Bác.

Bên cạnh các ấn phẩm báo chí, triển lãm còn giới thiệu nhiều hiện vật gắn liền với hoạt động tác nghiệp của các nhà báo qua nhiều thời kỳ như cặp táp, sổ tay, máy ảnh, máy đánh chữ, máy ghi âm, radio... Qua đó góp phần tái hiện hành trình phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và những điều kiện làm nghề của các thế hệ người làm báo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Kim Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, cho biết triển lãm không chỉ mang giá trị lưu giữ ký ức báo chí mà còn là bài học trực quan dành cho sinh viên đang theo học ngành truyền thông, báo chí.

Triển lãm chuyên đề báo chí xưa với tên "50 năm Thành phố mang tên Bác trong dòng chảy Báo chí cách mạng" khai mạc sáng 19/6.

Tiến sĩ Kim Ngọc Anh, khi đứng trước những trang báo được xuất bản cách đây nửa thế kỷ, sinh viên có cơ hội nhìn lại cách các thế hệ nhà báo đi trước phản ánh hơi thở của thời đại, từ đó suy ngẫm về trách nhiệm nghề nghiệp và giá trị của những tác phẩm báo chí hôm nay đối với các thế hệ mai sau.

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp bày tỏ mong muốn những bộ sưu tập được dày công lưu giữ, không chỉ về báo chí mà còn về nhiều chuyên đề gắn với ký ức Sài Gòn, sẽ đến gần hơn với sinh viên, các nhà nghiên cứu và những người yêu lịch sử.

Thông qua các hiện vật xưa, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận, khám phá những lát cắt của lịch sử bằng góc nhìn sinh động và chân thực.