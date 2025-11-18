TP.HCM dự kiến thu trên 100.000 tỷ đồng từ đấu giá 85 khu đất

(VTC News) -

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất TP.HCM, giai đoạn 2026 - 2030, việc tổ chức khai thác nguồn lực từ đất đai phải được xem là một trụ cột trong kế hoạch tài chính - đầu tư trung hạn của thành phố.

Đơn vị sẽ triển khai 4 giải pháp trọng tâm để huy động nguồn lực ngân sách, dự kiến đưa ra đấu giá 85 khu đất tổng diện tích khoảng 435 ha, thu về ngân sách trên 100.000 tỷ đồng.

Cơ quan này kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế đặc thù cho công tác đấu giá, khai thác quỹ đất công sau hợp nhất, tạo thuận lợi trong định giá, đấu giá và phân bổ nguồn thu. Cùng với đó là tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ đấu giá đất công cho phát triển hạ tầng vùng ven, các đô thị vệ tinh mới hình thành sau sáp nhập…

Lần đầu tiên TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong 10 tháng, số thu từ đất đai tăng vọt hơn 366% so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa)

Để tăng nguồn thu từ đất, theo kiến nghị của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cần khắc phục các tồn tại trong đấu giá đất công.

Thành phố cần đẩy mạnh áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại các khu đất do Nhà nước quản lý, đáp ứng các điều kiện của Nghị quyết 98, để rút ngắn thời gian triển khai. Do các hình thức này không phải thực hiện thủ tục sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, từ đó đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn ngân sách, gia tăng nguồn thu.

Bên cạnh đó, khẩn trương đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở pháp lý cho việc giao đất, đấu giá.

Theo ông Macr Robinson, cố vấn chính sách tài khóa và đầu tư công của Ngân hàng Thế giới, TP.HCM phải tận dụng và tranh thủ tốt nhất các nguồn thu từ đất đai để triển khai các dự án đầu tư công, cải thiện mạng lưới đường xá, cầu cống... Điều này mang lại giá trị rất lớn nhưng phải có công cụ hiệu quả để thu hồi lại giá trị đất tăng thêm do các dự án hạ tầng mang lại.

Để đảm bảo nguồn thu từ đất đai thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị xây dựng Bảng giá đất hàng năm, bắt đầu từ năm 2026. Đây là bước đổi mới căn bản của Luật Đất đai 2024, thay thế hoàn toàn khung giá đất, bảo đảm giá đất của Nhà nước sát giá đất thị trường.

Khi bảng giá đất được xây dựng đồng bộ, nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ tăng một cách tự nhiên, không gây méo mó thị trường.

Cùng với đó sẽ áp dụng linh hoạt và đầy đủ các phương pháp định giá đất được quy định trong Luật Đất đai 2024, đặc biệt là phương pháp thặng dư – phương pháp có khả năng phản ánh chính xác giá trị đất sau đầu tư hạ tầng.

TP.HCM dự kiến thu trên 100.000 tỷ đồng từ đấu giá 85 khu đất trong giai đoạn 2026-2030. (Ảnh minh họa)

Sở cũng đề nghị thành phố mạnh mẽ khai thác các mô hình thu giá trị tăng thêm từ đất, đặc biệt là mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD). Đồng thời củng cố năng lực của tổ chức Phát triển quỹ đất, để chủ động tạo lập quỹ đất sạch, sẵn sàng cho đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Cùng với việc tăng thu, phải quan tâm giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khi người dân tái định cư trong điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ, sẽ tạo điều kiện cho việc đồng thuận giao mặt bằng nhanh chóng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng quy mô lớn, từ đó bảo đảm nguồn thu đất đai phục vụ kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Nếu khai thác hiệu quả, nguồn thu từ đất đai trong giai đoạn 2026-2030 hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu 500.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực then chốt để TP.HCM xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, tạo bước đột phá phát triển, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của khu vực trong những thập niên tới.

Thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố đang quản lý một quỹ tài sản công lớn, bao gồm 4.982 căn hộ và nền đất phục vụ tái định cư cho nhiều dự án trọng điểm. Trong những năm gần đây, nguồn thu ngân sách từ việc bán căn hộ tái định cư đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, thể hiện tiềm năng lớn của nguồn lực này.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của Chính phủ và HĐND Thành phố giao năm 2025. Nhưng mục tiêu yêu cầu phấn đấu tăng 25% so với chỉ tiêu được giao.

Thành phố đang phấn đấu đến cuối năm sẽ thu ngân sách đạt khoảng 800.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu thuế TP.HCM tiếp tục rà soát các nguồn thu, các sắc thuế, để thu đảm bảo quy định và để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành nguồn thu từ đất.