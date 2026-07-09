TP.HCM dự kiến khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 9/7.

Theo ông Trọng, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án thành phần 1 và dự kiến hoàn thành, phê duyệt trong tháng 7/2026.

Công trình sẽ được triển khai theo phương án thi công cuốn chiếu để phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự kiến trong tháng 10/2026 sẽ khởi công gói thầu xây lắp số 1, sau đó tiếp tục triển khai hai gói thầu còn lại theo kế hoạch bàn giao mặt bằng của địa phương.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, dự kiến khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên vào tháng 10/2026. (Ảnh: Lương Ý)

Theo chủ trương đầu tư được HĐND TP.HCM thông qua, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng.

Dự án nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, chống lấn chiếm bờ rạch, nâng cao khả năng trữ nước, tiêu thoát nước và chống ngập cho khu vực.

Đồng thời, dự án kết hợp xây dựng tuyến đường dọc rạch để kết nối hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 về xây dựng có tổng mức đầu tư 1.743,387 tỷ đồng; dự án thành phần 2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 6.812,083 tỷ đồng.

Theo quy mô đầu tư, dự án sẽ xây dựng kè bảo vệ hai bên rạch Văn Thánh và rạch Nhánh 1 bằng cừ bê tông dự ứng lực; nạo vét lòng rạch với bề rộng từ 25 đến 50m, cao trình đáy âm 3m.

Thành phố cũng sẽ xây dựng đường giao thông ven rạch có lộ giới từ 6 đến 20m; xây mới cầu Phú An rộng 17m; mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ lên lộ giới 25m; xây dựng đường song hành kết nối với đường Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước sinh hoạt, thoát nước mưa, hệ thống cống bao thu gom nước thải, cùng công viên, mảng xanh và hạ tầng kỹ thuật ven rạch với tổng diện tích khoảng 4,2ha.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đang phối hợp các đơn vị đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ khởi công dự án. (Ảnh: Lương Ý)

Về công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thạnh Mỹ Tây và UBND phường Thạnh Mỹ Tây thực hiện đo đạc, kiểm đếm và các thủ tục bồi thường nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn tất đối với 903/978 trường hợp đã có bản vẽ hiện trạng, đạt 92,3%. Song song đó, các tổ công tác tiếp tục tuyên truyền, đối thoại, cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải đáp các ý kiến của người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Về tiến độ giải ngân, trong năm 2026, dự án thành phần xây dựng được bố trí 206,45 tỷ đồng và đã giải ngân 18,874 tỷ đồng, đạt 9,14% kế hoạch.

Đối với dự án thành phần bồi thường, kế hoạch vốn là 4.480 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 4.091,224 tỷ đồng, đạt 91,32%.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và không gian sống tại các khu dân cư dọc tuyến, cải thiện mỹ quan đô thị và bảo vệ hệ sinh thái.

Dự án cũng sẽ tạo môi trường sống văn minh, thuận tiện, an toàn hơn cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.