TP.HCM bầu 7 Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2026 -2031

Sáng 30/3, tại phiên họp đầu tiên, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có tờ trình giới thiệu 7 nhân sự để HĐND Thành phố bầu các Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Các đại biểu đã thống nhất, bầu 7 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn bộ máy hoạt động từ 1/4.

Trước đó, cũng trong kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI.

Như vậy, ban lãnh đạo UBND TP.HCM gồm ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND Thành phố và 7 Phó Chủ tịch.

HĐND TP.HCM cũng bầu 17 Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm giám đốc các sở, ngành, Giám đốc Công an TP.HCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Chánh Thanh tra TP.HCM và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

