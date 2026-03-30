Ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng nay 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, họp phiên thứ I để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND Thành phố, bao gồm Chủ tịch HĐND và các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các đại biểu đồng thuận, bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Được (sinh năm 1968), quê quán huyện Bến Lức - Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Địa chất; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Được giữ nhiều trọng trách quan trọng tại tỉnh Long An cũ trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được HĐND TP.HCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 tháng 2/2025.

Ông bắt đầu công tác tại Ban quản lý ruộng đất tỉnh Long An cũ (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh) từ đầu năm 1993. Đến tháng 7/2006, ông là Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An.

Đầu năm 2007, ông là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Từ 2009 - 2010, ông là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trò chuyện với các đại biểu trước phiên khai mạc kỳ họp thứ I, HĐND TP.HCM khóa XI sáng 30/3.

Tháng 11/2010 đến tháng 3/2013, ông là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Tháng 4/2013 đến tháng 12/2015, ông làm Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI ngày 14/10/2020, ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 11/2020 đến tháng 2/2025, ông làm Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt của TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 19/2/2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 20/2/2025, tại Kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 1/7/2025, sau khi TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập địa giới hành chính, ông tiếp tục làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 14/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 22/1/2026, ông tiếp tục được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.