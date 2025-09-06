Tổng thống Putin sẽ đối thoại trực tuyến với người dân trước cuối năm

(VTC News) -

Tại Diễn đàn Kinh tế Đông phương, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức phiên đối thoại trực tiếp kết hợp hỏi – đáp (Q&A) vào cuối năm. Đây là sự kiện tương tác nổi bật giữa nhà lãnh đạo Nga và người dân, đã trở thành một phần quan trọng trong văn hoá truyền thông của Nga.

Người phát ngôn Peskov nói thêm: “Chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện trước cuối năm nay".

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: TASS)

Phiên hỏi đáp trực tiếp là chương trình quan trọng được phát qua truyền hình, radio và các nền tảng mạng, nơi người dân gửi câu hỏi và Tổng thống trả lời trực tiếp từ Kremlin. Sự kiện này được xem là cơ hội để nhà lãnh đạo Nga làm rõ chính sách, giao tiếp với công chúng một cách công khai và hiệu quả.

Điện Kremlin cho biết, đây sẽ là lần thứ ba tổ chức kết hợp giữa “hỏi đáp trực tiếp” và họp báo cuối năm; lần gần nhất diễn ra ngày 19/12/2024. Hình thức tích hợp được áp dụng lần đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 buộc phải thay đổi cách thức đối thoại với người dân.

Trước đó, hai sự kiện vốn được tổ chức riêng biệt: “Hỏi đáp trực tiếp” lần đầu tiên được Tổng thống Putin thực hiện trên truyền hình vào năm 2001, còn họp báo tổng kết năm là hoạt động thường niên.

Sự kết hợp này giúp Điện Kremlin vừa thể hiện hình ảnh lãnh đạo gần gũi với người dân, vừa củng cố vai trò của Tổng thống Nga trong việc định hình thông điệp chính trị và đối ngoại trước công chúng trong và ngoài nước.