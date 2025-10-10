Tổng Bí thư: Việt Nam đóng góp hết khả năng cho hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, sáng 10/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam, đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ những năm qua, trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, tình hình bao vây cấm vận đối với Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tổng Bí thư cho biết, chuyến thăm này nhằm đánh giá lại những bước tiến trong quan hệ Việt Nam - Triều Tiên 75 năm qua và đề ra những phương hướng nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hai nước trong bối cảnh, tình hình mới.

Thông tin về tình hình kinh tế xã hội trong nước, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm chắc địa bàn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chính sách đối ngoại, phát huy vai trò cầu nối vững chắc trong quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Triều Tiên.

Theo người đứng đầu Đảng ta, quan hệ 2 nước Việt Nam - Triều Tiên đã có truyền thống gắn bó phát triển rất tốt đẹp. Trong suốt quá trình đó, Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ, những đóng góp của Triều Tiên trong lúc Việt Nam khó khăn.

"Việt Nam cam kết luôn đóng góp hết khả năng của mình cho hoà bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, trong khu vực cũng như trên thế giới", Tổng Bí thư cho biết.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán. Đây là biểu tượng tri ân những công lao, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Chủ tịch Kim Nhật Thành tạo dựng nền móng cho quan hệ hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới, là người chiến sĩ cách mạng có nhiều đóng góp cho hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng của thế giới, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước Triều Tiên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, sự kiện khánh thành này chính là biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại giữa Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam và Triều Tiên, đồng thời cũng sự ghi nhớ công lao, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành - những người đã xây dựng và tạo nền móng tốt đẹp cho quan hệ 2 Đảng, 2 nước trong suốt 75 năm qua.

Đặc biệt, sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm thành công 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày quốc khánh 2/9 và đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, 75 năm Ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

"Chúng ta sẽ cùng nhau duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Triều Tiên trong thời gian tới, cùng nhau vun đắp cho quan hệ này ngày càng phát triển; và luôn luôn tưởng nhớ đến công lao đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành đối với 2 nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành sẽ sống mãi trong lòng nhân dân 2 nước Việt Nam - Triều Tiên", Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cho Yong Won, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ trân trọng về những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng CNXH của nhân dân Việt Nam và cùng với Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước Triều Tiên - Việt Nam.

Ông Cho Yong Won khẳng định, Triều Tiên trân trọng mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã bước vào giai đoạn lên tầm cao mới kể từ sau chuyến thăm Việt Nam mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un năm 2019 và chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình kế thừa và phát triển mỗi quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn nữa. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ nhất định thành công trong việc xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc đúng như lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong trái tim nhân dân 2 nước chúng ta", ông Cho Yong Won cho biết.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm tới đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và tham quan Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Cung Thái Dương Kưm Su San nằm tại quận Taesong, được khởi công vào năm 1976 và hoàn thành vào năm 1977 với diện tích khoảng 10ha, trong đó tòa nhà chính có diện tích 30.000m2.

Ban đầu, công trình này được dùng làm văn phòng làm việc của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời (1994), công trình được cải tạo và chuyển đổi thành Lăng tưởng niệm, gìn giữ thi hài của Chủ tịch Kim Nhật Thành và bắt đầu mở cửa đón người dân vào thăm viếng từ năm 1995.

Sau khi Tổng Bí thư Kim Jong Il qua đời (2011), thi hài của ông cũng được đặt tại đây.

Đây là công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của Triều Tiên. Công trình có quy mô rộng lớn, mặt tiền rộng, mái cao kiểu cung điện, bao quanh là khu vườn, hồ nước, tượng đài. Cấu trúc bên trong gồm nhiều đại sảnh, hành lang, khu trưng bày kỷ vật và khu tưởng niệm.

Tại khu trưng bày có phòng trưng bày huân, huy chương các nước trao tặng, nhiều hình ảnh, hiện vật gắn liền với hoạt động, đời sống lúc sinh thời của hai vị lãnh tụ như xe ô tô, tàu hỏa.

Trước đó, vào tối 9/10, tại Sân vận động 1 tháng 5, Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã cùng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Các màn trình diễn quân nhạc, những điệu múa trên nền các ca khúc cách mạng đặc sắc với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, những màn xếp chữ ấn tượng của hàng chục nghìn người, trình diễn pháo hoa kết hợp cùng đồ họa sân khấu, đã tái hiện lại hành trình của Đảng Lao động Triều Tiên qua các giai đoạn lịch sử, khẳng định những thành tựu to lớn, sự kiên định đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên; nhấn mạnh chủ nghĩa ưu tiên nhân dân và sự tin tưởng mạnh mẽ của nhân dân Triều Tiên đối với tương lai đất nước.