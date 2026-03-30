Tổng Bí thư Tô Lâm: Luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cách đây tròn 75 năm, giữa những năm tháng kháng chiến gian khổ của dân tộc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thành lập với sứ mệnh thiêng liêng là chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh, bảo vệ sức khỏe bộ đội và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong suốt chặng đường phát triển ấy, bệnh viện luôn vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó thêm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đồng thời phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, nghề y là nghề đặc biệt - nơi hội tụ của trí tuệ, khoa học và lòng nhân ái; nơi mỗi quyết định chuyên môn gắn liền với sinh mệnh con người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu”.

Lời dạy thiêng liêng ấy trở thành kim chỉ nam, là chuẩn mực đạo đức cao nhất của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam. Trên nền tảng tư tưởng và đạo lý cao đẹp đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hình thành, phát triển và trưởng thành lớn mạnh như ngày hôm nay. Tổng Bí thư đánh giá cao và ghi nhận bệnh viện đã không ngừng vươn lên, trở thành bệnh viện đa khoa chiến lược, tuyến cuối toàn quân, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế Việt Nam.

Nêu rõ, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi khoa học y học thế giới đang chuyển biến mạnh mẽ, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng đặt ra những đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn và chặt chẽ hơn, Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục xây dựng bệnh viện bài bản, có tầm nhìn xa để bệnh viện thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của bộ đội và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong đó, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn; thường xuyên giáo dục y đức, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa mẫu mực trong toàn bệnh viện, thực hiện tốt lời dạy của Bác “người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”. Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; có cơ chế phát hiện, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ thầy thuốc phát huy tối đa năng lực sáng tạo và cống hiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; ứng dụng sâu rộng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và khám chữa bệnh. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc và khám chữa bệnh nhân văn, chuyên nghiệp, hạnh phúc; phát huy văn hóa ứng xử chuẩn mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo niềm tin và sự hài lòng, tin tưởng tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo và người bệnh đến khám, điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần tiếp tục giữ vững và phát huy 3 giá trị cốt lõi Tâm - Trí - Tín: lấy y đức làm nền tảng, trí tuệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, uy tín và sự tin cậy làm thước đo; phấn đấu xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành mô hình kiểu mẫu trong chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, cho bộ đội và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền y học Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, bệnh viện luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm và coi chất lượng điều trị là thước đo cao nhất của uy tín và thương hiệu. Đẩy mạnh phát triển năng lực hàn lâm bằng cách kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học, huấn luyện - đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, y bác sĩ tham gia nghiên cứu khoa học, liên tục; mở rộng quan hệ hợp tác toàn cầu để chuyển giao tri thức và công nghệ, tích cực ứng dụng các tiến bộ y học hiện đại, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị, từng bước tiệm cận và nâng tầm chuyên môn lên chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.