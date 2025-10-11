Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Triều Tiên

Trước đó, tiễn Tổng Bí thư tại sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng có Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị, Uỷ viên Quốc vụ, Trưởng Ban quốc tế - Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Triều Tiên Kim Song Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cùng đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un cuốn sách ảnh "Thắm tình hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên". (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước đã đi sâu trao đổi, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển hiệu quả, thực chất, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, phù hợp với các quy định liên quan, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.