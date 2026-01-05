Tin không khí lạnh mới nhất: Đêm nay tăng cường mạnh hơn, Bắc Bộ rét khô kéo dài

(VTC News) -

Tin không khí lạnh tăng cường và rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Bắc Bộ mưa rải rác, nhiệt độ phổ biến 15-18°C, có nơi dưới 13°C.

Trong hôm nay 5/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và được tăng cường mạnh hơn vào đêm cùng ngày, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ sẽ bước sang giai đoạn rét khô kéo dài, đêm rất rét, ngày nắng hanh.

Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ngày và đêm 5/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Đêm nay, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn xuống nước ta. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 10-13°C, vùng núi Bắc Bộ 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Thời tiết Hà Nội trong ngày và đêm 5/1 cũng xuất hiện mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 10-13°C.

Tác động của không khí lạnh nên từ ngày 5/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Từ gần sáng 6/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ 6/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm nay 5/1, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa rải rác, trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày mai 6/1, các khu vực này mưa vài nơi. Vùng núi cao của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá.

Trong hai ngày 5-6/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh.

Cùng thời gian này, các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Trong đó, phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ từ chiều tối 5/1 đến ngày 6/1 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định thời tiết từ đêm 6/1 đến ngày 14/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn chuỗi ngày mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông trong khoảng thời gian từ đêm 6-7/1. Từ ngày 8/1, các khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Ngày và đêm nay 5/1, TP Hà Nội trời nhiều mây, mưa xuất hiện vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C, cao nhất 16-18°C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chỉ khoảng 2°C.

Bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội). (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, trong hai ngày 6-7/1, khu vực này rét sâu, nhiệt độ thấp nhất không có nhiều biến động, phổ biến 14-15°C, nhiệt độ cao nhất ban ngày xu hướng tăng nhẹ lên mức 19-20°C. Trời không mưa.

Từ 8-11/1, khu vực trung tâm TP Hà Nội có mây, không mưa, trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất tiếp tục tăng nhẹ lên ngưỡng 21-22°C. Tuy nhiên, ban đêm trời rét sâu hơn, nhiệt độ thấp nhất giảm phổ biến 11-12°C.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (12-14/1), khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mây, không mưa, trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất ngày dao động 22-23°C, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 14-15°C khiến chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 8°C.