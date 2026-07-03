Tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu cá ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Chiều 3/7, lãnh đạo UBND xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy chủ tàu, cũng là nạn nhân cuối cùng bị mất tích sau khi tàu cá mang số hiệu QN-90568-TS gặp sự cố và bị đắm gần vùng biển Đặc khu Cô Tô.

Theo đó, anh Nguyễn Văn Thành (chủ tàu kiêm thuyền trưởng) được lực lượng chức năng tìm thấy trước khi bão số 1 có nguy cơ đổ bộ, đưa lên tàu chăm sóc y tế trong tình trạng sức khỏe tốt.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Quảng Ninh cơ động ra hiện trường ứng cứu ngư dân gặp nạn trong điều kiện thời tiết biển động, có mưa.

Như tin đã đưa, khoảng 3h ngày 3/7, tàu cá QN-90568-TS bị đắm tại vùng biển gần Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 7 thuyền viên, gồm chủ tàu và 6 lao động.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng vượt sóng lớn đến hiện trường để kịp thời cứu được 6 thuyền viên, 1 người mất tích là anh Nguyễn Văn Thành. Bất chấp điều kiện thời tiết xấu khi có sóng lớn, biển động mạnh song lực lượng tìm kiếm vẫn khẩn trương rà soát kỹ hiện trường và may mắn tìm thấy nạn nhân cuối cùng.

“Anh Thành và người thuyền viên thứ 6 tìm thấy hiện đã được di chuyển về Đồn biên phòng Cô Tô để chăm sóc y tế. Về chiếc tàu cá bị chìm thì hiện nay thời tiết biển động mạnh nên phải sau bão mới có thể tiến hành trục vớt”, ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hà cho hay.