Bé trai 5 tuổi đi lạc trong rừng, được tìm thấy bất tỉnh dưới khe suối

Ngày 11/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân giải cứu thành công một cháu bé mất tích, bị thương nặng tại khu vực rừng Pá Nhạc, xã Tân Đoàn.

Chiều 10/5, cháu D. (SN 2021) theo mẹ vào khu rừng Pá Nhạc, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn để chăn bò. Trong lúc mẹ đi đuổi bò, cháu bé bất ngờ đi lạc mất tích. Gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhiều giờ nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xuống khe suối đưa cháu D. lên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Tân Đoàn, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương triển khai tìm kiếm cháu bé.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa bàn rừng núi rộng, cây cối rậm rạp, nhiều vực dốc nguy hiểm, thời điểm nhận tin đã về đêm. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu D. nằm bất tỉnh tại khe thác suối ở khu vực rừng Pá Nhạc.

Theo cơ quan chức năng, cháu bé bị ngã xuống khe suối sâu có vách đá cheo leo cao gần 10m. Khi được tìm thấy, nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và chấn thương vùng bụng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi, động viên sức khỏe cháu D.

Trước tình huống nguy cấp, lực lượng công an phối hợp nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ, sau đó khẩn trương đưa cháu bé vượt quãng đường khoảng 45km tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Hiện cháu D. đã có dấu hiệu hồi tỉnh, xuất hiện phản xạ và đang được các bác sĩ tích cực điều trị, theo dõi sức khỏe.