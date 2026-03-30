Tìm nhân chứng vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và mô tô khiến 2 mẹ con tử vong

(VTC News) -

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trước số nhà 595 Trường Chinh, phường An Khê, TP Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 9h ngày 8/3, xe ô tô đầu kéo biển số 43H-163.02 kéo theo rơmoóc biển số 43RM- 008.67 do Võ Thanh Tình (SN 1975, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chạy trên đường Trường Chinh (hướng từ cầu vượt Ngã Ba Huế về cầu vượt Hoà Cầm).

Khi đến trước số nhà 595 Trường Chinh, ô tô đầu kéo xảy ra va chạm với xe mô tô do chị K.Q. (SN 1991, trú phường An Khê) điều khiển cùng chiều, chở theo cháu T.H.P. (SN 2024, con của chị Q.). Vụ va chạm khiến hai mẹ con chị Q. tử vong. xe mô tô bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo kêu gọi những cá nhân, tổ chức, chứng kiến, biết sự việc của vụ tai nạn giao thông nêu trên thì cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: 298 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; Điều tra viên Hồ Tấn Hiếu, số điện thoại: 0909153379).

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra hồi cuối năm 2025 khiến chị Th. tử vong tại chỗ. (Ảnh: C.A)

Được biết, đầu tháng 1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 20h05 ngày 31/12/2025, chị Nguyễn Huỳnh Yến Th. (SN 2002, trú thôn Tịnh Đông Tây, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) chạy xe máy mang BKS 92EA-060.65 trên Quốc lộ 14B theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến đoạn qua thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Tiến, xe máy va chạm xe đầu kéo BKS 43C-058.38, kéo theo sơ mi rơmoóc BKS 43R-002.46, do anh Nguyễn Quang Hùng (SN 1983, trú 519 Núi Thành, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cầm lái, chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến chị Th. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị người dân nào trực tiếp chứng kiến hoặc biết thông tin liên quan vụ tai nạn trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.