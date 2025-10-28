Đóng

TikToker Lê Anh Nuôi bị nghi ngờ 'mượn danh quân đội' kiếm tiền

(VTC News) -

Lê Anh Nuôi bị cho là lợi dụng hình ảnh quân đội để bán hàng tư nhân trên TikTok, sau khi logo Công ty cổ phần 26 xuất hiện trong các phiên livestream.

Đăng Khoa
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới