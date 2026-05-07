Thụy Sĩ sẵn sàng tổ chức đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 7/5, khi được hỏi về thông tin cho rằng thành phố Geneva có thể là địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Melanie Gugelmann nhấn mạnh: "Thụy Sĩ luôn sẵn sàng cung cấp những dịch vụ tốt nhất của mình".

Bà Gugelmann nói thêm Thụy Sĩ sẵn sàng "ủng hộ mọi sáng kiến ​​ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình". "Bộ Ngoại giao duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan", bà Gugelmann cho hay.

Thuỵ Sĩ sẵn sàng tổ chức đàm phán Mỹ - Iran.

Trang tin Axios trước đó cũng đưa tin Washington và Tehran sắp ký bản ghi nhớ một trang để chấm dứt xung đột vũ trang. Theo các nguồn tin, cuộc đàm phán về chi tiết của thỏa thuận có thể diễn ra tại Islamabad (Pakistan) hoặc Geneva (Thuỵ Sĩ).

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ bản ghi nhớ này khác biệt như thế nào so với kế hoạch 14 điểm do Iran đề xuất tuần trước. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết đề xuất của Mỹ có một số điều khoản không thể chấp nhận được, nhưng không nêu rõ đó là những điều khoản nào.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có "cuộc đàm phán rất tốt" với Iran trong 24 giờ qua và "rất có thể sẽ đạt được một thỏa thuận". Ông tiếp tục nhấn mạnh Iran nên đình chỉ chương trình hạt nhân của mình và mở lại eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa sẽ nối lại cuộc ném bom nếu các cuộc đàm phán thất bại.

“Tôi nghĩ cuộc xung đột này có cơ hội rất tốt để kết thúc và nếu nó không kết thúc, chúng ta sẽ phải quay lại việc ném bom dữ dội”, ông Trump cho hay.

Mỹ cũng muốn Iran tạm ngừng làm giàu uranium trong 20 năm và yêu cầu nước này giao nộp toàn bộ vật liệu hạt nhân đã được làm giàu. Washington còn muốn tháo dỡ cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan, cấm hoạt động hạt nhân dưới lòng đất và tiến hành thanh tra theo yêu cầu.

Trước đó, CNN đưa tin dẫn nguồn tin cho biết Washington và Tehran đang thảo luận về việc tạm ngừng làm giàu uranium trong thời gian dài hơn 10 năm.