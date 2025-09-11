Thương Tín lộ diện mạo khác lạ, sức khoẻ hiện giờ ra sao?

(VTC News) -

Nhạc sĩ Tô Hiếu vừa chia sẻ hình ảnh tới thăm diễn viên Thương Tín tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Trong ảnh, Thương Tín gây chú ý với gương mặt khác lạ, tóc mọc dài.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết tình trạng sức khỏe của Thương Tín ổn định, tăng cân nên khuôn mặt đầy đặn hơn. Tuy nhiên tài tử một thời hiện không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người giúp.

"Chân của Thương Tín không đi đứng được, chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc. Anh ấy ít nói và luôn có cảm giác trầm buồn", nhạc sĩ cho biết.

Hình ảnh mới nhất của Thương Tín bên nhạc sĩ Tô Hiếu.

Hiện Thương Tín được em trai chăm sóc. Anh trước đó ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, phải bán nhà, dọn về Khánh Hòa chăm sóc mẹ già và anh trai, không thuê người giúp việc.

Tô Hiếu cũng tiết lộ Thương Tín vẫn bày tỏ mong muốn được trở lại TP.HCM sinh sống. Tuy nhiên, do sức khỏe đã yếu nên nhạc sĩ Tô Hiếu khuyên ông nên ở lại quê nhà để dưỡng sức.

Ngoài ra, niềm mong mỏi lớn nhất của Thương Tín là được gặp con gái. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, điều đó cũng không dễ dàng.

Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ thời gian qua có khá nhiều người hâm mộ gọi điện để hỏi thăm tình hình và muốn giúp đỡ Thương Tín. Tuy nhiên anh cho biết hiện việc tiếp cận Thương Tín cũng khó hơn trước vì gia đình ông muốn ổn định mọi thứ, tránh xảy ra điều tiếng không hay.

Trước đó vào tháng 10/2024, diễn viên Thương Tín về quê, ngã ở bến xe, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông chủ quan nên không đi kiểm tra lại, không ngờ tình trạng ngày càng nặng.

Khi khám tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, kết quả cho thấy chân phải Thương Tín bị bể đôi bánh chè khớp gối, không còn khả năng hồi phục. Chân trái bị viêm khớp gối nặng, cần uống thuốc điều trị lâu dài.

Bác sĩ nói tình trạng của ông không đảm bảo để phẫu thuật. Vì vậy, nam diễn viên chấp nhận thực tế, không tiếp tục điều trị chân. Sau đó, ông được gia đình đưa về quê nhà ở Cam Ranh để tiện chăm sóc.

Ở tuổi U70, Thương Tín có cuộc sống bệnh tật, không có kinh tế.

Vào thập niên 1970-1990, Thương Tín là cái tên nổi đình đám. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim. Tuy nhiên chính lối sống ăn chơi phung phí khiến ông rơi vào cảnh "trắng tay".

Thương Tín có con trai lớn với người vợ đầu tiên. Tuy nhiên, do cuộc sống vất vả và xa cách từ nhỏ nên hai cha con không còn gặp gỡ. Sau đó, Thương Tín kết hôn với một người phụ nữ kém 32 tuổi và có một cô con gái.

Tháng 2/2021, Thương Tín bị đột quỵ, được đưa vào bệnh viện kịp thời. Ông được khán giả quyên góp, ủng hộ số tiền lớn. Tuy vậy, số tiền này sau đó cũng không giúp cuộc sống của nam diễn viên thay đổi. Có thời gian, Thương Tín thuê nhà ở TP.HCM, làm shipper nhưng bỏ nghề vì không đủ sức khỏe.

Thương Tín từng là tài tử đình đám của màn ảnh Việt.

Những năm qua, ông được nhạc sĩ Tô Hiếu mời về nhà, giúp nhận show đi hát. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn. Ông cũng được Tô Hiếu hỗ trợ thực hiện một dự án phim sitcom và MV ca nhạc để thoả mãn đam mê. Tuy nhiên, sau ồn ào tố đàn em lợi dụng tên tuổi, ăn chặn cát-sê, Tô Hiếu quyết định ngừng hỗ trợ.

Đến đầu năm 2024, Thương Tín tiếp tục bị đột quỵ nhiều lần khiến sức khoẻ giảm sút. Dù may mắn vượt qua khỏi nhưng nam nghệ sĩ tiều tuỵ, mất đi nhiều sức lao động. Người vợ kém 32 tuổi cũng quyết định chia tay ông.

Sau đó, Thương Tín về quê sống cùng gia đình. Dù nghe lời gia đình ở lại quê an dưỡng tuổi già, ông vẫn thường nhớ cuộc sống ở TP.HCM.