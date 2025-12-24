Thực hư thông tin người phụ nữ bị hành hung dã man ở Đà Nẵng đã tử vong

(VTC News) -

Ngày 24/12, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin không đúng sự thật liên quan đến vụ người phụ nữ bị đánh trên đường gom Trường Chinh.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng 23/12, trên tuyến đường gom Trường Chinh, một người phụ nữ bị đối tượng dùng hung khí tấn công và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Nạn nhân không tử vong, hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Công an phường An Khê khẳng định, đến thời điểm hiện tại không có bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện chính thức nào liên quan đến vụ việc, đồng thời cảnh báo người dân không chia sẻ, không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, tránh bị lợi dụng để trục lợi.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đang tập trung truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đang làm rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và người gây án, cùng các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Tháng 8 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kèm hình ảnh trắng đen mô tả, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Facebook “Tam Nguyen” đăng tải nội dung chia sẻ về vụ bắt cóc trẻ em tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Hình ảnh trong bài viết thể hiện hai nam thanh niên đi xe máy áp sát và bắt một trẻ em lên xe (ảnh đen trắng), cùng hình ảnh chân dung bé trai.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý, được hơn 1.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã lan truyền trên nhiều hội nhóm và trang cá nhân.

Khi lượng tương tác đạt mức lớn, bài viết trên tài khoản “Tam Nguyen” được chỉnh sửa thành thông tin kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho trường hợp cháu N.B.T.N. sinh sống tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo nội dung cập nhật, cháu N. bị các đối tượng bắt cóc đẩy ngã xuống đường và vô tình bị xe máy cán qua làm mất một cánh tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình em có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không đủ điều kiện để trang trải chi phí.

Tuy nhiên, Công an xã Kỳ Thượng xác định trên địa bàn không có cháu bé nào tên N.B.T.N. như thông tin trong bài viết do tài khoản Facebook “Tam Nguyen” đăng tải. Tại địa bàn các xã thuộc tỉnh Quảng Trị giáp ranh với tỉnh Hà Tĩnh gần đây không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận không có trường hợp cháu bé có thông tin như trên hiện đang điều trị tại Phòng 102, tầng 5, khoa Nhi.