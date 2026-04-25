Thua đậm Việt Nam, U17 Malaysia vẫn được đánh giá cao

Dù thất bại 0-3 trước U17 Việt Nam trong trận chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Malaysia vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông và giới chuyên môn nhờ tinh thần chiến đấu của đội hình trẻ tuổi

Tối 24/4, trên kênh truyền thông chính thức, Liên đoàn Bóng đá Malaysia viết: "Chúc mừng! Đội U16 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Shukor Adan giành ngôi á quân tại giải U17 Đông Nam Á 2026 sau khi thua 0-3 trước Việt Nam trong trận chung kết diễn ra tại Gelora Delta, Sidoarjo (Indonesia)".

Bên cạnh đó, báo Astro Stadium cũng dành lời khen cho đội nhà: "Dù để thua U17 Việt Nam với tỷ số 0-3 trong trận chung kết, đội tuyển trẻ Malaysia không trở về với tâm thế của kẻ bại trận. Ngược lại, họ nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý của giải, dù không phải ai cũng nhìn nhận đúng giá trị ấy", tờ báo nhận định.

U17 Việt Nam 3-0 U17 Malaysia trong trận chung kết. (Nguồn: Astro Stadium)

Báo Malaysia cho rằng dưới sự dẫn dắt của HLV Shukor Adan, bóng đá trẻ Malaysia đang cho thấy những chuyển biến rõ rệt. Việc mạnh dạn sử dụng đội hình U16 để tranh tài ở sân chơi U17 được xem là bước đi táo bạo, khi sự chênh lệch chỉ một năm tuổi cũng đủ tạo ra khác biệt lớn về thể chất, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu.

Dù xuất phát với đội hình trẻ, hành trình tiến vào trận chung kết của Malaysia hoàn toàn không đến từ may mắn: "Xuyên suốt giải đấu, đội tuyển đã thể hiện kỷ luật chiến thuật cao, khả năng kiểm soát bóng và sự hiểu biết sâu sắc về trận đấu. Họ không chỉ thi đấu mà còn thách thức và đánh bại một số đội mạnh hơn về thể lực".

Bên cạnh đó, tờ báo cũng dành lời khen cho kinh nghiệm và nền tảng thể lực vượt trội của U17 Việt Nam - yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa 2 đội trong trận đấu. Dù vậy, kết quả 0-3 không phản ánh hết toàn bộ câu chuyện, bởi tuy thua trận, Malaysia vẫn thể hiện lối chơi bài bản và tinh thần chiến đấu cao đến tận tiếng còi mãn trận.

"Quan trọng hơn, việc lọt vào chung kết với một đội hình trẻ là một thành tích đáng ghi nhận. Điều này chứng tỏ nền tảng phát triển cầu thủ trẻ của đất nước đang đi đúng hướng", Astro Stadium nhận định.

Truyền thông Malaysia cũng dành lời khen cho HLV Shukor Adan cùng ban huấn luyện. Theo nhận định của tờ báo, trong thời gian ngắn, họ đã xây dựng được một tập thể có bản sắc rõ ràng, từ cách vận hành chiến thuật đến việc rèn giũa tâm lý thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

"Thất bại này không phải là dấu chấm hết mà là sự khởi đầu. Đội hình hiện tại không chỉ đơn thuần là á quân của giải đấu, mà còn là thế hệ đang được đào tạo để đưa Malaysia tiến xa hơn trong tương lai".