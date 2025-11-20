Chủ tịch Hạ viện Ibrahim Boughali nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân; đánh giá cao quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng là một dấu mốc quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhắc lại lịch sử mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên, khi Việt Nam là một trong những nước công nhận Algeria sớm nhất, Chủ tịch Hạ viện Algeria cho rằng đây là nền tảng vững chắc cho hợp tác giữa hai quốc gia.

Trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước được phát huy; các cơ chế tham vấn và phối hợp giữa hai bên, trong đó có hai cơ chế ủy ban hỗn hợp tham vấn chính trị, diễn ra hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Algeria.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Algeria chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vừa qua, cho rằng đây là một sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa đối với đảm bảo an ninh mạng của nhiều nước.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp chân thành và nồng hậu mà cá nhân Chủ tịch Hạ viện cùng các lãnh đạo Algeria dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến ngài Chủ tịch và lãnh đạo Hạ viện Algeria.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo cho Chủ tịch Hạ viện Ibrahim Boughali về cuộc hội kiến với Tổng thống Abdelmadjid Tebboune và kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Sifi Ghrieb, theo đó hai bên đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Algeria lên Đối tác chiến lược và ký kết nhiều văn kiện quan trọng.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ mới và mong Chủ tịch Hạ viện Algeria ủng hộ quá trình này.

Đánh giá cao việc hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược ngay trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hạ viện Ibrahim Boughali bày tỏ vui mừng khi Algeria là Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi.

Chủ tịch Hạ viện Algeria đánh giá quan hệ hợp tác song phương thời gian qua có sự đặc sắc khi trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, năng lượng, quốc phòng, viễn thông, hợp tác giữa các địa phương. Cho rằng có được mức độ hợp tác trên là nhờ nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, Chủ tịch Hạ viện Algeria mong muốn hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ hiệu quả hơn nữa, góp phần vun đắp quan hệ chính trị.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, Chủ tịch Hạ viện Algeria bày tỏ cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã đón tiếp đoàn đại biểu Algeria và đoàn nghị sĩ hữu nghị Algeria thăm Việt Nam.

Cho biết Hạ viện Algeria đang thực hiện cải tổ nhiều quy định pháp luật, trong đó có luật liên quan đến kinh tế thương mại điện tử, phía Algeria mong muốn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm Việt Nam về vấn đề này.

Nhắc lại việc hai nước đã ký kết 2 văn kiện hợp tác về Quốc hội năm 2005, Chủ tịch Hạ viện Algeria đề nghị hai bên xem xét, điều chỉnh và bổ sung các nội dung phù hợp với bối cảnh phát triển mới.

Với vai trò của mình, Hạ viện Algeria sẵn sàng hỗ trợ, ủng hộ các ý tưởng hợp tác nhằm củng cố quan hệ hai nước, phục vụ lợi ích của nhân dân hai bên.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với các sáng kiến của Chủ tịch Hạ viện Algeria, cho rằng Việt Nam và Algeria đều là những nước đang phát triển và có nhiều điều có thể trao đổi, học hỏi cách làm hay, hiệu quả từ nhau, nhất là luật pháp về đầu tư, đất đai, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số,...

Thủ tướng mong Hạ viện Algeria ủng hộ hai Chính phủ trong quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược; trong đó có việc tích cực sớm phê chuẩn các hiệp định đã ký kết nhất là các hiệp định về thuế, đầu tư và thương mại.

Cho biết sắp tới phía Việt Nam sẽ có các đầu tư vào Algeria để trồng chuối, chè, sản xuất gạo và thủy hải sản,...Thủ tướng đề nghị Hạ viện Algeria ủng hộ, nhất là trong công tác giao mặt bằng, mặt nước.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Algeria tiếp tục tạo điều kiện cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động ổn định, hiệu quả tại mỏ Bir Seba. Từ biểu tượng thành công cho hợp tác kinh tế giữa hai nước đó, Thủ tướng đề xuất mở rộng hợp tác giữa hai nước trong khai thác dầu khí, sản xuất, khai thác và chế biến lọc hóa dầu, sản xuất sản phẩm sợi polimer...

Về vấn đề này, Chủ tịch Hạ viện Algeria cho biết doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu có sự hiện diện tại Algeria và cơ quan lập pháp Algeria sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ. Quốc hội Algeria vừa thông qua luật đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài với hy vọng mở ra cơ hội mới thu hút đầu tư trong khi Chính phủ Algeria cũng có chủ trương cải cách lớn nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Algeria khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi riêng biệt, đánh giá những dự án kinh tế mà hai bên đã thống nhất là phù hợp với chính sách đa dạng hóa nền kinh tế của Algeria.

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai tươi sáng trong hợp tác Việt Nam và Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong hai nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Ibrahim Boughali thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Ibrahim Boughali cảm ơn và vui vẻ nhận lời.