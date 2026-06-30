The Sentosa - 'khoảng lặng vàng' giữa tâm điểm thịnh vượng xứ Thanh

(VTC News) -

Nơi đây mang tinh thần Singapore vào lòng đô thị, dung hòa khát vọng sống giữa tâm điểm thịnh vượng với nhu cầu tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe.

Nhu cầu sống dung hòa giữa sôi động và riêng tư

Theo khảo sát về áp lực nơi làm việc của Deloitte, 77% các chuyên gia và lãnh đạo cấp cao thừa nhận từng rơi vào trạng thái kiệt sức. Nghịch lý của những người đứng trên đỉnh cao là sở hữu gần như mọi giá trị vật chất, nhưng lại thiếu vắng “khoảng lặng” để nghỉ ngơi.

The Sentosa tọa lạc giữa nút giao hai đại lộ Nguyễn Hoàng - Nam Sông Mã.

Việc cân bằng giữa chuẩn sống trung tâm và nhu cầu nghỉ ngơi tại ốc đảo an tĩnh từ lâu vẫn là một bài toán vô nghiệm, cho đến khi The Sentosa xuất hiện. Tại đây, hai nhu cầu tưởng chừng đối lập ấy được dung hòa trọn vẹn, vừa mang đến không gian sống sôi động nhưng vừa đủ riêng tư để chữa lành, tái tạo năng lượng.

Lấy cảm hứng từ sự phát triển thần kỳ của “ốc đảo thiên đường” cùng tên tại Singapore, The Sentosa không tìm cách tách mình khỏi trung tâm đô thị, mà chủ động kiến tạo “tai nghe chống ồn” ngay giữa tâm điểm phồn hoa Nguyễn Hoàng - Nam Sông Mã của xứ Thanh.

Với quỹ đất rộng gần 2ha, dự án duy trì mức mật độ xây dựng chỉ 29,2%. Phần lớn diện tích được dành để phát triển hệ sinh thái cây xanh và mặt nước.

Thiên nhiên tại The Sentosa được thiết kế len lỏi vào từng tầng không gian. Đó là hệ thực vật đa tầng từ Quảng trường Tropical Square thoáng đãng nơi mặt đất, kéo dài lên đến Công viên Vườn trên mây The Canopy Garden rộng gần 1.000m2. Sự chuyển dời của mảng xanh theo chiều thẳng đứng tạo thành dòng chảy mềm mại ôm trọn lấy khối kiến trúc vươn cao.

Công viên Vườn trên mây đưa thiên nhiên len lỏi vào từng tầng không gian.

Bước qua cổng chào, cư dân ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Tầm nhìn được dịu lại bởi những dải xanh tươi mát, âm thanh còi xe được thay thế bằng tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy róc rách. Lớp màng lọc sinh thái không chỉ ngăn lại những ồn ào của phố thị mà còn tạo ra ranh giới bảo vệ sự riêng tư cho mỗi gia đình.

Ở The Sentosa, khoảng cách từ sự ồn ào đến chốn yên bình không đo bằng dặm đường, mà đo bằng một bước chân qua thềm cửa.

Nghệ thuật chống ồn từ thiên nhiên

Trong quần thể 3 tòa tháp tại The Sentosa, tòa S2 được mệnh danh là “Đảo Cân Bằng”. Đây là không gian dung hòa giữa động và tĩnh, nơi cơ thể được tái tạo và tinh thần được nuôi dưỡng, trở thành điểm tựa an yên cho cộng đồng tinh hoa sau bộn bề của nhịp sống hiện đại.

Hành trình chữa lành bắt đầu từ Tổ hợp hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool rộng gần 700m2 ngay dưới thềm nhà. Chủ nhân có thể lập tức thả mình vào làn nước xanh mát, để sức đẩy của nước cuốn trôi áp lực ngày dài.

Tại tầng 5, không gian phòng gym hiện đại là nơi giải phóng năng lượng. Ngay kế bên, phòng yoga tĩnh tại với thiết kế tối giản, chan hòa ánh sáng giúp cư dân điều hòa nhịp thở, tìm lại điểm neo của tâm hồn.

Cuộc sống tại tòa S2 được thiết kế để cân bằng giữa vận động, giải trí và nghỉ ngơi. Gia chủ có thể bùng nổ năng lượng tại phòng thể thao, giải trí tại phòng game, để rồi sau đó bước ra ban công, phóng tầm mắt ngắm nhìn đại lộ lung linh ánh đèn. Đó là cảm giác tự do khi bắt trọn nhịp sống sôi động của thành phố nhưng vẫn giữ cho tâm trí một khoảng an yên.

Phòng yoga tĩnh tại - điểm neo bình yên cho tâm hồn.

Không chỉ là “ốc đảo” an cư lý tưởng, The Sentosa còn là khối tài sản mang giá trị thực, được bảo chứng bởi nhịp độ phát triển mạnh mẽ của khu đô thị Vinhomes Star City. Theo kế hoạch, The Sentosa cất nóc vào quý III/2026, sẵn sàng bàn giao sớm vào năm 2027. Trong giai đoạn 2026 - 2027, toàn Vinhomes Star City dự kiến sẽ đón nhận lượng bàn giao lên tới gần 7.000 căn hộ.

Sự hiện diện của hàng ngàn ô cửa sáng đèn sẽ kéo theo làn sóng chuyển dịch của tầng lớp chuyên gia, trí thức và cộng đồng tinh hoa về sinh sống, làm việc. Với tệp khách hàng dồi dào, sẵn sàng chi trả cao cho không gian sống chất lượng, The Sentosa không chỉ giải quyết bài toán dòng tiền thông qua việc khai thác cho thuê, mà còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ.

Sở hữu một căn hộ tại The Sentosa chính là bước đi “nhất cử lưỡng tiện”. Đó vừa là quyết định đầu tư thông minh cho sức khỏe, cho chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình, vừa là một nước cờ tài chính vững chắc. Nắm giữ nhịp đập phồn vinh của thành phố trong tay nhưng vẫn có một ốc đảo bình yên để trở về, đó là sự lựa chọn của những người dẫn đầu.