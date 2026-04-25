Thánh Muay Buakaw tái xuất ở tuổi 44, đánh bại cao thủ Trung Quốc

Clip Buakaw thượng đài với Meng Gaofeng

Dù đã rời xa võ đài hơn một năm, ngôi sao Muay Thái Buakaw Banchamek vẫn chứng minh được rằng thời gian không thể làm bào mòn sức mạnh của anh.

Vào tối 24/4, Buakaw (44 tuổi) chính thức trở lại sàn đấu trong sự kiện lớn T Fight All Star được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện diễn ra trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ võ thuật từ khắp nơi đổ về để chứng kiến màn tái xuất của anh.

Buakaw tái xuất ở tuổi 44.

Trong lần trở lại này, Buakaw phải đối đầu với Meng Gaofeng, một võ sĩ trẻ đang lên người Trung Quốc. Meng mang đến lối đánh đầy sức trẻ và tốc độ, không hề e sợ trước cái bóng của người đàn ông huyền thoại. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dạn, Buakaw đã bình tĩnh phản đòn, từng bước hóa giải lối chơi của đối thủ bằng những cú đá uy lực và những đòn đánh đầy chính xác.

Sau 3 hiệp đấu, Buakaw Banchamek giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận, một lần nữa khẳng định vị thế đỉnh cao của mình trước mắt bạn bè quốc tế ngay trên đất Malaysia.

Buakaw tung đòn trúng vào Meng Gaofeng.

Meng Gaofeng, 28 tuổi, là cao thủ có tiếng của Trung Quốc. Trước trận đấu với Buakaw, võ sĩ sinh ra tại Bắc Kinh này có thành tích chuyên nghiệp 45 trận, trong đó thắng 33 trận, bao gồm 9 chiến thắng knock-out (KO).

Meng Gaofeng từng giành các danh hiệu vô địch Wu Lin Feng Trung Quốc 2020, giữ đai vô địch thế giới Wu Lin Feng (WLF) và vô địch IPCC Trung Quốc.

Buakaw giành chiến thắng trước Meng Gaofeng.

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.