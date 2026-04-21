Huyền thoại Muay Saenchai tung đòn duy nhất hạ võ sĩ Trung Quốc trong 25 giây

Video Saenchai hạ Wu Guanhao trong 25 giây

Huyền thoại Muay Saenchai đã có màn trình diễn đẳng cấp trong trận đấu chính tại sự kiện Thai Fight Kard Chuek diễn ra tại chùa Pa Wang Nam Yen, tỉnh Maha Sarakham vào Chủ Nhật ngày 19/04/2026.

Ở tuổi 45, huyền thoại làng Muay Thai chạm trán với Wu Guanhao, võ sĩ người Trung Quốc 29 tuổi, người sở hữu bảng thành tích 21 thắng - 15 bại. Trận đấu diễn ra ở hạng cân 69kg theo thể thức đeo găng.

Bước vào hiệp 1, Wu Guanhao tỏ ra đầy tự tin với lợi thế sức trẻ khi chủ động dồn ép và tung đòn đấm ngay từ đầu. Tuy nhiên, Saenchai vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy. Anh chờ đợi thời cơ và bất ngờ tung ra một cú đá vòng cầu chân phải cực nặng trúng đích vào vùng cổ của đối phương.

Cú ra chân hiểm hóc khiến võ sĩ Trung Quốc rơi vào trạng thái "ngất lâm sàng" ngay trên không trung, đổ gục xuống sàn và có dấu hiệu co giật. Trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu để đội ngũ y tế vào sân cấp cứu khẩn cấp.

Với chiến thắng này, Saenchai chỉ mất đúng 25 giây của hiệp thi đấu thứ nhất. Đáng chú ý, đây cũng là đòn đánh duy nhất mà anh tung ra kể từ khi tiếng chuông khai cuộc vang lên để kết liễu đối thủ.

Saenchai, sinh năm 1980, được coi là một trong những nhà vô địch Muay Thai vĩ đại nhất và cũng là võ sĩ sáng tạo nhất mọi thời đại. Ông sở hữu sự linh hoạt, kỹ thuật và khả năng di chuyển vô cùng độc đáo. Saenchai từng giành nhiều danh hiệu thế giới WMC. Các trận đấu của Saenchai được coi là bài học kinh điển về Muay Thai, với chiến thắng trước các đối thủ mạnh ở nhiều hạng cân khác nhau, thậm chí cả các môn võ khác.

Saenchai không chỉ là một nhà vô địch mà còn là đại sứ toàn cầu của Muay Thai, góp phần quảng bá môn thể thao này trên khắp thế giới thông qua phong cách chiến đấu lôi cuốn và công việc huấn luyện tại phòng tập của mình. Tháng 2 năm nay, Saenchai cùng với Buakaw được vinh danh ở “Đại sảnh Danh vọng” của sân vận động Rajadamnern.