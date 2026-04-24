'Thần cước' Muay Thái dự đoán trận Rodtang đấu cao thủ Nhật Bản Takeru

Vào ngày 23/04/2026, Rodtang Jitmuangnon, cựu vô địch thế giới Muay Thai hạng Flyweight của ONE, đã lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho trận thư hùng với Takeru Segawa theo thể thức Kickboxing hạng Flyweight. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 29/04 tới đây trong khuôn khổ sự kiện ONE SAMURAI 1.

Fanpage Lumpinee X Muay Thai 7 Color đã có buổi phỏng vấn với võ sĩ Superlek, người từng đối đầu với cả Takeru Segawa và Rodtang Jitmuangnon, để lắng nghe những nhận định chuyên môn về cục diện trận đấu sắp tới.

Superlek từng thắng điểm đồng thuận trước Rodtang ở sự kiện ONE Friday Fights 34 vào năm 2023. 1 năm sau, Superlek cũng thắng điểm đồng thuận trước Takeru ở ONE 165.

Superlek dự đoán Rodtang sẽ giành chiến thắng

Superlek, võ sĩ có biệt danh “Thần cước”, tin rằng chiến thắng sẽ một lần nữa gọi tên Rodtang vì võ sĩ người Thái Lan sở hữu nhiều yếu tố vượt trội hơn so với đối thủ Nhật Bản

"Rodtang khó lòng sảy chân. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ kiểm soát được thế trận. Để hạ gục được Rodtang là rất khó. Cậu ấy lỳ đòn, mạnh mẽ và có đầy đủ mọi yếu tố cần thiết. Cá nhân tôi tin Rodtang sẽ thắng. Khả năng chịu đòn của Rodtang tốt hơn hẳn. Cậu ấy có thể ăn đòn mà vẫn trụ vững, trong khi Takeru thì không bền bỉ được như vậy”, Superlek khẳng định.

Ở lần chạm trán đầu tiên tại sự kiện ONE 172 diễn ra ở Nhật Bản, Rodtang đã giành chiến thắng knock-out trước Takeru ngay từ hiệp thi đấu thứ nhất. Chiến thắng đó không chỉ khẳng định vị thế của võ sĩ có biệt danh "Người sắt" mà còn giúp anh thu về mức thù lao 15 triệu baht (12,2 tỷ đồng) cùng khoản tiền thưởng bonus khoảng 1,7 triệu baht (1,3 tỷ đồng).

Trận đấu tới là lần thượng đài cuối cùng của Takeru trước khi giải nghệ. Võ sĩ này đang quyết tâm phục thù trận thua trước Rodtang cách đây 1 năm.