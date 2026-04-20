Chưa xong vụ kiện 500 tỷ, Rodtang báo tin vui bất ngờ

Trong 2 tuần qua, mối quan hệ giữa võ sĩ Rodtang Jitmuangnon và ONE Championship đã leo thang tới mức tổ chức võ thuật này đã khởi kiện ngôi sao Muay Thái. Theo Bangkok Post, nguồn cơn vụ việc bắt đầu khi Rodtang tuyên bố mình đã hết hạn hợp đồng với ONE và sẵn sàng đón nhận các lời đề nghị từ những đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên phía ONE sau đó cho rằng Rodtang vẫn bị ràng buộc thông qua điều khoản ưu tiên ký tiếp (matching period) kéo dài 12 tháng, mặc dù hợp đồng trước đó đã hết hạn. Rodtang phản ứng dữ dội, sau đó báo cảnh sát và tố cáo việc bị giả mạo chữ ký trên nhiều văn bản. ONE tuyên bố khởi kiện Rodtang vào ngày 14/4, trước khi võ sĩ này tái đấu với Takeru Segawa ở Nhật Bản.

Tới ngày 19/4, tại lò Muay Jitmuangnon ở tỉnh Nonthaburi, ông Jitinat Asdamongkol, Chủ tịch ONE Championship Thái Lan, đã có buổi gặp gỡ với Rodtang Jitmuangnon cùng ông Somjit Waenkaew, chủ lò Muay Jitmuangnon và bà Suntree Lohapuech, "bầu sô" các trận đấu của Jitmuangnon. Cuộc thảo luận ba bên kéo dài khoảng 40 phút nhằm giải quyết những lùm xùm quanh việc ONE Championship đệ đơn kiện Rodtang và đòi bồi thường 542 triệu baht (448 tỷ đồng) vì hành vi phỉ báng.

Cuộc họp báo tại lò Muay Jitmuangnon thu hút sự chú ý của người hâm mộ võ thuật Thái Lan

Ông Jitinat Asdamongkol cho biết cả tổ chức ONE lẫn cá nhân Rodtang đều không muốn tình hình leo thang. Ông thừa nhận cả hai bên đều cảm thấy tổn thương khi mối quan hệ tốt đẹp trước đây bị rạn nứt do những hiểu lầm dẫn đến tranh chấp pháp lý. ONE Championship ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, tập trung vào hướng đi tốt nhất cho đôi bên thay vì đào xới lại những chuyện cũ.

Ông Jitinat tuyên bố: "Tại giải đấu ONE Samurai 1, mọi người đều muốn thấy Rodtang thượng đài một cách đầy kiêu hãnh với tư cách là võ sĩ Thái Lan có mức thù lao cao nhất. Bản thân Rodtang cũng rất quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ và muốn rũ bỏ những lo âu. Chúng tôi đã đàm phán và đạt được những tín hiệu tích cực. Tôi xác nhận rằng trận đấu ngày 29/4/2026 với Takeru Segawa tại Nhật Bản vẫn sẽ diễn ra. Tôi muốn Rodtang tập trung tối đa, hy vọng sẽ thấy cậu ấy chinh phục được Nhật Bản và tôi tin cả thế giới cũng đang mong chờ trận đấu này”.

Rodtang và ông Jitinat Asdamongkol đạt thỏa thuận về trận tái đấu với Takeru Segawa ở Nhật Bản

Trong khi đó, Rodtang tuyên bố: "Mọi chuyện coi như đã kết thúc tốt đẹp. Hôm nay các bên đã nói chuyện và đồng thuận. Những yêu cầu từ mỗi phía đều đã đạt được thành công. Cuối cùng, tôi mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ Muay Thái và ONE. Tôi sẽ làm hết sức mình để mang chiến thắng về cho người dân Thái Lan. Sau ngày 29/4, nếu ONE và bầu Somjit thỏa thuận được với nhau như thế nào thì đó là việc của các bậc tiền bối, tôi luôn sẵn sàng”.

Theo tờ Thairath, Rodtang Jitmuangnon được cho là sẽ nhận khoảng 20 triệu baht (hơn 16 tỷ đồng) cho trận tái đấu với Takeru Segawa. Tờ Thairath cho rằng đây sẽ là mức thù lao cao nhất trong sự nghiệp của võ sĩ Muay Thái nổi tiếng này.

Vụ kiện trị giá gần 500 tỷ đồng chưa kết thúc

Các bên đồng ý sẽ hợp tác chặt chẽ để xử lý các hồ sơ pháp lý còn tồn đọng. Đội ngũ luật sư 2 bên cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc. Luật sư Jen Paisit, đại diện của Rodtang, đưa ra 3 yêu cầu mấu chốt: ONE Championship phải rút toàn bộ đơn kiện (dân sự và hình sự) cả trong nước và quốc tế.

Tất cả các hợp đồng hiện tại (dù là thỏa thuận miệng hay văn bản) sẽ bị hủy bỏ để bắt đầu một mối quan hệ mới không ràng buộc. Trận đấu ngày 29/04 của Rodtang sẽ với tư cách là một võ sĩ độc lập, không chịu sự quản lý của bất kỳ hợp đồng cũ nào.

ONE và Rodtang vẫn chưa dàn xếp được vấn đề hợp đồng

Luật sư Noppamas Thammatheer (đại diện ONE Championship) cũng đưa ra 3 điều kiện gồm: Rodtang không được theo đuổi các cáo buộc hình sự hoặc dân sự liên quan đến vấn đề chữ ký, đồng thời phải đưa ra lời xin lỗi, khẳng định đó là sự hiểu lầm từ phía anh. Bên cạnh đó, Rodtang không được tiết lộ hoặc bàn luận chi tiết về hợp đồng ký kết năm 2022. Ngoài ra, Rodtang phải kiềm chế việc đăng tải hoặc truyền thông bất cứ điều gì nhắc đến "ONE Championship" hoặc nhân viên của giải đấu theo cách có thể gây thiệt hại trong tương lai.

Tuy nhiên, các nguồn tin chia sẻ với Bangkok Post rằng ONE vẫn chưa đồng ý với hai yêu cầu cốt lõi của Rodtang, đó là rút toàn bộ các đơn kiện ngay lập tức và để anh trở thành võ sĩ tự do sau trận đấu với Takeru.

Tờ Bangkok Post cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, tình hình có thể được hiểu như sau: ONE vẫn kỳ vọng Rodtang thực hiện nghĩa vụ thi đấu với Takeru tại Tokyo trong khi Rodtang vẫn muốn làm võ sĩ tự do sau đó. Và cả hai bên dường như đã tìm được đủ điểm chung để tiếp tục đàm phán, dù vẫn còn khoảng cách lớn về thỏa thuận cuối cùng. Cuộc chiến pháp lý có thể đã hạ nhiệt. Nhưng cuộc chiến hợp đồng thì vẫn chưa kết thúc”.