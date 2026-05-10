Tàu chở dầu đầu tiên của Qatar vượt eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu

Theo các nhà phân tích vận tải biển, con tàu Al Kharaitiyat là tàu chở dầu đầu tiên thuộc sở hữu và vận hành của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 2. Vào lúc 4h ngày 10/5, tàu này đang ở Vịnh Oman.

Trang web theo dõi MarineTraffic thông tin thêm hành trình của con tàu, cho thấy nó đi qua eo biển Hormuz bằng tuyến đường phía bắc được Iran chấp thuận gần đảo Qeshm.

Tàu Al Kharaitiyat có khả năng chở hơn 200.000m³ khối khí hóa lỏng, chất hàng tại khu công nghiệp Ras Laffan, nằm cách Thủ đô Doha của Qatar khoảng 80km về phía Bắc hồi đầu tháng 5.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Qatar thường cung cấp gần 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, nhưng hoạt động sản xuất của nước này bị ngừng lại và cơ sở hư hại trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia, thông báo Iran sẽ không cho phép tàu thuyền của những quốc gia tham gia chính sách trừng phạt của Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

"Từ nay trở đi, những quốc gia noi theo gương của Mỹ và áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz", ông Akraminia nói.

Ông Akraminia cũng nhấn mạnh cuộc xung đột quân sự với Mỹ và Israel buộc Iran "phải sử dụng tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz" cũng như "thực thi chủ quyền" đối với eo biển này.

Mọi tàu thuyền trên thế giới muốn đi qua eo biển Hormuz giờ đây phải "phối hợp hành động với Iran". Những biện pháp này được cho "có thể mang lại cho Iran nhiều lợi ích".

Mỹ áp đặt loạt lệnh trừng phạt đối với Iran trong nhiều thập kỷ, gây sức ép mạnh mẽ lên nền kinh tế nước này. Nhiều quốc gia khác, bao gồm các thành viên Liên minh Châu Âu, Anh và Australia cũng làm theo, bày tỏ lo ngại về chương trình vũ khí của Tehran, hồ sơ nhân quyền và việc tài trợ cho lực lượng phiến quân.

Hiện tại, một số quốc gia đang thảo luận về nỗ lực chung nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trên tuyến đường thủy quan trọng đối với thương mại toàn cầu mà Iran kiểm soát kể từ khi xung đột bắt đầu.

Hôm 9/5, Anh tuyên bố điều động tàu chiến đến Trung Đông trước nhiệm vụ tiềm năng nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.