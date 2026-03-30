Táo quân 'trái mùa' gây sốt với loạt thoại hài hước

(VTC News) -

Trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba phát sóng trên VTV3, tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” đánh dấu sự trở lại đặc biệt của dàn nghệ sĩ Táo quân sau một năm vắng bóng. Dù chỉ gói gọn trong khoảng 30 phút, tiết mục vẫn giữ được “chất” châm biếm quen thuộc, đặc biệt là những câu thoại duyên dáng, hài hước - yếu tố làm nên thương hiệu của chương trình suốt nhiều năm qua.

Ngay từ những phút đầu, Táo Công chức (NSƯT Chí Trung) khiến khán giả bật cười với câu nói mang đậm màu sắc “tự trào”:"Anh là táo công chức, giả ốm là nghề của anh... Mình cứ bôi dầu vào là tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình ốm".

Không dừng lại ở đó, nhân vật này tiếp tục ghi điểm với sự “lão luyện” trong cách ứng xử nơi công sở: "Nói chuyện với lãnh đạo phải có bài, anh quen với sự nóng lạnh đột ngột của các sếp rồi".

Trong khi đó, Táo Kinh tế (Quang Thắng) lại mang đến tiếng cười bằng lối nói nửa thật nửa đùa rất “đúng chất Táo”:"Khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần thì rất là nhiệt tình đấy nhưng mà năng lực thì có hạn chế cho nên bây giờ cũng phải bàn bạc một tí".

Những màn tung hứng giữa các Táo tiếp tục tạo nên chuỗi tình huống hài hước, đặc biệt khi câu chuyện chuyển sang chủ đề công nghệ và dữ liệu. Táo Giáo dục (Vân Dung) bức xúc khi bị Táo Công chức hỏi:"Biết thừa em không có dữ liệu to, không có big data mà anh cứ xoáy vào chỗ nhạy cảm của em".

Lập tức, Táo Kinh tế chen vào góp lời đầy “cà khịa”:"Ông ấy nói đúng đấy. bà làm cái data của bà nó to lên tí đi".

Một điểm nhấn khác là màn “nịnh” Ngọc Hoàng khéo léo của Táo Xã hội (Tự Long) khi nhắc đến “cây tinh gọn”. Táo Xã hội đồng thời có pha ''bóng chuyền'' sang Táo Công chức: "Anh cũng từng một thời trẻ trai, cũng thường đứng cạnh Ngọc Hoàng. Phải đâu may nhờ rủi chịu. Nhờ anh bốc hộ chúng mình, phải không anh, phải không anh?".

Những câu thoại này không chỉ gây cười đơn thuần mà còn phản ánh tinh tế những lát cắt quen thuộc trong đời sống xã hội, từ câu chuyện công chức, quản lý đến áp lực chuyển đổi số và công nghệ.

Bên cạnh đó, phần nội dung chính của vẫn xoay quanh những vấn đề thời sự. Điểm nhấn là tái hiện lại tiểu phẩm Hái hoa dân chủ từ mùa Táo 2017 nhưng được biến tấu với hơi thở của năm 2026.

Táo Xã hội khoe giọng hát, khéo léo nịnh Ngọc Hoàng.

Màn “quay” Táo Giáo dục về số lượng luận văn tiến sĩ, với câu trả lời gây chú ý: “Trong 1 năm, ngành giáo dục cho ra lò 240 tiến sĩ, gấp 3 lần số trứng mà 1 con gà đẻ ra”.

Phần kết của tiểu phẩm, thông điệp về trí tuệ nhân tạo (AI) được lồng ghép một cách nhẹ nhàng qua lời nhắc của Ngọc Hoàng: trong bối cảnh chuyển đổi số, việc thích ứng với công nghệ là điều tất yếu nếu muốn phát triển. "Ai không ứng dụng AI sẽ đi chậm lại, ai biết ứng dụng sẽ phát triển hơn". Cách đưa vấn đề thời sự vào tiểu phẩm theo lối gần gũi, dễ hiểu tiếp tục là điểm mạnh của Táo quân.

Tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" từng gây bão năm 2017 được tái hiện lại trên sân khấu "Cuộc hẹn với tháng 3".

Dù thời lượng không dài và kịch bản có sự kế thừa từ phiên bản trước, tiểu phẩm vẫn tạo được dấu ấn nhờ sự duyên dáng của dàn nghệ sĩ kỳ cựu cùng loạt câu thoại “viral”. Chính những khoảnh khắc ấy lại góp phần giữ chân khán giả và làm nên sức sống bền bỉ của Táo quân qua nhiều năm.