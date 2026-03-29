Ca sĩ hát hit tỷ views diễn Táo quân tối nay trên VTV là ai?

Táo quân 2026 lên sóng vào 20h00 hôm nay (29/3) trên kênh VTV3. Khác với những năm trước, Táo quân được chiếu dưới dạng tiểu phẩm đặc biệt trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba. Đây là chương trình kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng đầu tiên (31/3/1996 - 31/3/2026).

Theo chia sẻ, ca sĩ Tùng Dương sẽ góp mặt trong tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” của Táo quân. Ngoài ra, anh còn cùng Trọng Tấn thực hiện màn catwalk đầy ngẫu hứng trên sân khấu, được xem là “thử thách nhỏ” mà ê-kíp đặt ra nhằm tăng thêm không khí vui tươi, mới lạ.

Tùng Dương lần đầu có vai diễn trong Táo quân.

Ca sĩ Tùng Dương không phải là cái tên xa lạ với Táo quân. Trước đó, anh đã nhiều lần được mời thể hiện các tiết mục âm nhạc trong chương trình. Với anh, Táo quân là một sân khấu đặc biệt, đòi hỏi sự chỉn chu từ trang phục đến lựa chọn ca khúc sao cho phù hợp với tổng thể chương trình.

Nam ca sĩ cũng nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ trong mùa Táo quân 2015, khi ca khúc “Một nét ca trù ngày xuân” nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Khi đó một khán giả từng không yêu thích giọng hát của anh đã bất ngờ thay đổi suy nghĩ sau khi xem chương trình, đây là điều khiến Tùng Dương rất xúc động.

Sự xuất hiện của Tùng Dương lần này góp phần mang đến màu sắc mới cho Táo quân. Bên cạnh yếu tố giải trí, tiểu phẩm vẫn giữ tinh thần quen thuộc khi lồng ghép các vấn đề thời sự vào những tình huống hài hước, gần gũi.

Táo quân có thời lượng khoảng 20 phút, nằm trong tổng thể chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3".

Táo quân năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân như NSND Tự Long, NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, cùng Trung Ruồi. Hai NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý không tham gia.

Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, các nghệ sĩ vẫn nỗ lực tái hiện tinh thần của chương trình Táo quân quen thuộc, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự hội ngộ của NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng Trung Ruồi trên sân khấu khiến khán giả mong chờ.

Với phong cách châm biếm đặc trưng, các nghệ sĩ tiếp tục thể hiện sự tung hứng ăn ý qua những câu thoại sắc sảo, duyên dáng, khiến khán giả tại trường quay liên tục bật cười. Những màn đối đáp thông minh, những câu hỏi “khó nhằn” từ Ngọc Hoàng cùng cách xử lý tình huống hài hước của các Táo hứa hẹn mang đến một tiết mục vừa quen thuộc, vừa giàu tính thời sự.

Theo NSND Quốc Khánh, tiểu phẩm Táo quân có thời lượng khoảng 30 phút, nằm trong tổng thể chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba. Dù thời lượng ngắn, ê-kíp vẫn nỗ lực giữ tinh thần châm biếm đặc trưng đã làm nên thương hiệu Táo quân suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt, hình thức biểu đạt vẫn giống Táo quân trước đây nhưng có sự biến tấu một chút để mang đến không khí vui tươi cho chương trình kỷ niệm của VTV3.

NSƯT Chí Trung cho biết: “Đây là lần hiếm hoi chúng tôi có dịp tái ngộ trong trang phục Táo quân. Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải “cháy” hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo quân trong lòng công chúng”