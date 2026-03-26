'Táo quân' trở lại, tiểu phẩm mới có gì khiến khán giả háo hức?

Sau sự vắng bóng đầy tiếc nuối trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, dàn nghệ sĩ gạo cội của Táo quân sẽ hội ngộ trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3.

Tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" của Táo quân sẽ lên sóng trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3".

Trong chương trình, tiểu phẩm Hái hoa dân chủ quy tụ những gương mặt quen thuộc của Táo quân. Với phong cách châm biếm đặc trưng, các nghệ sĩ tiếp tục mang đến những màn tung hứng duyên dáng, câu thoại sắc sảo khiến khán giả tại trường quay liên tục bật cười và vỗ tay.

Khán giả được gặp lại NSND Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng thâm trầm, uy nghiêm; NSND Tự Long biến hóa với Táo Xã hội; NSƯT Quang Thắng duyên dáng trong vai Táo Kinh tế. Bên cạnh đó là NSƯT Chí Trung tinh ranh với Táo Công chức và nghệ sĩ Vân Dung sắc sảo trong hình tượng Táo Giáo dục.

Sự tung hứng ăn ý cùng khả năng ứng biến linh hoạt đã một lần nữa khẳng định sức hút của dàn nghệ sĩ “gạo cội”. Những câu hỏi lắt léo từ Ngọc Hoàng và cách các Táo đối đáp hài hước, thông minh tạo nên không khí vừa quen thuộc vừa mới mẻ.Câu trả lời nằm ở những màn ứng biến xuất thần, sự tung hứng nhịp nhàng và những câu thoại hài hước nhưng vẫn đầy duyên dáng.

Trở lại sân khấu trong trang phục Táo quân quen thuộc, các nghệ sĩ không giấu được xúc động. NSND Tự Long cho biết cảm giác được khoác trang phục Táo, đứng trên sân khấu quen thuộc khiến anh vừa háo hức, vừa bồi hồi. Với anh, Táo quân không chỉ là một chương trình mà còn là ký ức, là một phần thanh xuân của người nghệ sĩ.

Dàn nghệ sĩ gạo cội của chương trình.

Trong khi đó, nghệ sĩ Vân Dung cho biết, dù tiết mục của các Táo trong chương trình lần này chỉ là một tiểu phẩm nhỏ, nhưng chị nghĩ nó sẽ đem đến rất nhiều nỗi niềm và đặc biệt đó là niềm vui cho khán giả.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm do Hãng phim Truyền hình Việt Nam (nay là Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam - VFC) sản xuất lần đầu vào năm 2003, ban đầu là số phát sóng đặc biệt cuối năm của chương trình Gặp nhau cuối tuần. Từ năm 2006, toàn bộ thời lượng Gặp nhau cuối năm được dành riêng cho Táo quân.

Với cách thể hiện hài hước, châm biếm, phản ánh những vấn đề thời sự nóng bỏng của xã hội, chương trình nhanh chóng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, không thể thiếu trong đêm Giao thừa. Sau hơn hai thập kỷ lên sóng, Táo quân không đơn thuần là chương trình truyền hình mà trở thành ký ức tập thể, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới của nhiều thế hệ khán giả.

Từ năm 2003-2019, Táo quân được phát sóng đều đặn vào mỗi đêm Giao thừa. Tuy nhiên, năm 2019, chương trình bất ngờ thông báo tạm dừng sau 16 năm liên tục lên sóng, khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đúng dịp Tết Canh Tý (2020), Táo quân không xuất hiện trên VTV, thay vào đó là chương trình Làng Vũ Đại thời hội nhập.

Sang Tết Tân Sửu (2021), Táo quân trở lại với khán giả, dù có nhiều thay đổi về nội dung và dàn nghệ sĩ, nhưng vẫn giữ tinh thần báo cáo cuối năm - yếu tố cốt lõi đã làm nên thương hiệu của chương trình suốt nhiều năm qua. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Táo quân tạm nghỉ, thay bằng chương trình mới là Quảng trường mùa xuân.