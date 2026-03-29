Xem Táo quân 2026 ở đâu?

Sau một năm vắng bóng khiến nhiều khán giả tiếc nuối, Táo quân đã trở lại. Táo quân 2026 lên sóng vào 20h00 tối nay (29/3) trên kênh VTV3. Đây là khung giờ vàng quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, giúp khán giả dễ dàng theo dõi trực tiếp trên tivi hoặc các nền tảng số.

Khác với những năm trước, Táo quân được chiếu dưới dạng tiểu phẩm đặc biệt trong chương trình “Cuộc hẹn với tháng 3”. Tiểu phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc của Táo quân như NSND Tự Long, NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, cùng Trung Ruồi.

Sự hội ngộ của những gương mặt gạo cội mang đến cảm giác vừa thân thuộc, vừa gợi nhiều kỳ vọng cho khán giả sau một thời gian vắng bóng.

"Táo quân" sẽ trở lại trong chương trình “Cuộc hẹn với tháng 3”, phát sóng lúc 20h tối nay trên VTV3.

Dù thời lượng chỉ khoảng 30 phút, tiết mục vẫn giữ trọn tinh thần châm biếm, hài hước vốn là “thương hiệu” của Táo quân suốt nhiều năm qua. Với phong cách châm biếm đặc trưng, các nghệ sĩ tiếp tục mang đến những màn tung hứng duyên dáng, câu thoại sắc sảo khiến khán giả tại trường quay liên tục bật cười và vỗ tay.

Khán giả được gặp lại NSND Quốc Khánh trong vai Ngọc Hoàng thâm trầm, uy nghiêm; NSND Tự Long biến hóa với Táo Xã hội; NSƯT Quang Thắng duyên dáng trong vai Táo Kinh tế. Bên cạnh đó là NSƯT Chí Trung tinh ranh với Táo Công chức và nghệ sĩ Vân Dung sắc sảo trong hình tượng Táo Giáo dục.

Sự tung hứng ăn ý cùng khả năng ứng biến linh hoạt một lần nữa khẳng định sức hút của dàn nghệ sĩ “gạo cội”. Những câu hỏi lắt léo từ Ngọc Hoàng và cách các Táo đối đáp hài hước, thông minh tạo nên không khí vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Do thời lượng hạn chế, mỗi nhân vật chỉ có vài câu thoại, đòi hỏi sự tiết chế nhưng vẫn phải đảm bảo độ “đắt” và duyên dáng.

Tiểu phẩm quy tụ dàn nghệ sĩ gồm NSND Tự Long, NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, cùng Trung Ruồi.

Chia sẻ về chương trình, NSƯT Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đây vẫn là một chương trình “Táo quân đúng nghĩa”, dù cấu trúc được điều chỉnh để phù hợp với tổng thể “Cuộc hẹn với tháng 3”. Thông điệp của Táo quân lần này đề cập vấn đề mang tính thời sự đang được cả xã hội rất quan tâm.

Với sự chuẩn bị gấp rút nhưng nghiêm túc, cùng sự trở lại của dàn nghệ sĩ được yêu thích, tiểu phẩm Táo quân trong “Cuộc hẹn với tháng 3” sẽ trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên sóng VTV tối nay, mang đến cho khán giả những phút giây vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.