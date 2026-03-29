Táo quân 'trái mùa' lên sóng VTV, khán giả phản ứng thế nào?

Tối 29/3, tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ” trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba phát sóng trên VTV3 đánh dấu sự trở lại đặc biệt của Táo quân sau 1 năm vắng bóng. Dù chỉ là một tiết mục ngắn trong tổng thể chương trình nhưng sự đón chờ của người xem cho thấy sức hút chưa hề suy giảm của chương trình.

NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung cùng Trung Ruồi đã mang đến cảm giác thân thuộc, gợi lại ký ức về một “món ăn tinh thần” gắn bó nhiều năm với khán giả truyền hình.

Hái hoa dân chủ là tiểu phẩm từng làm nên thương hiệu của Táo quân. Dàn nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, Vân Dung và Trung Ruồi cùng nhau tái hiện lại ý tưởng từ mùa Táo 2017 nhưng được biến tấu với hơi thở của năm 2026.

Điểm nhấn của tiểu phẩm là màn "quay" Táo Giáo dục (Vân Dung) về vấn đề số lượng luận văn tiến sĩ. Với sự trợ giúp của "trợ lý Big Data", Táo Giáo dục đưa ra câu trả lời: “Trong 1 năm, ngành giáo dục cho ra lò 240 tiến sĩ, gấp 3 lần số trứng mà 1 con gà đẻ ra", khiến khán giả vừa cười ra nước mắt vừa suy ngẫm về thực trạng giáo dục.

Phần kết của tiểu phẩm, thông điệp về trí tuệ nhân tạo (AI) được lồng ghép một cách nhẹ nhàng qua lời nhắc của Ngọc Hoàng: trong bối cảnh chuyển đổi số, việc thích ứng với công nghệ là điều tất yếu nếu muốn phát triển. "Ai không ứng dụng AI sẽ đi chậm lại, ai biết ứng dụng sẽ phát triển hơn". Cách đưa vấn đề thời sự vào tiểu phẩm theo lối gần gũi, dễ hiểu tiếp tục là điểm mạnh của Táo quân.

Do thời lượng chỉ khoảng 30 phút và nằm trong khuôn khổ một chương trình kỷ niệm, tiết mục lần này được xây dựng theo hướng cô đọng, tiết chế hơn. Việc phát triển từ ý tưởng quen thuộc của phiên bản năm 2017 cũng khiến tổng thể tiểu phẩm mang màu sắc gần gũi, dễ tiếp cận với đông đảo khán giả.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi được gặp lại dàn nghệ sĩ quen thuộc trong trang phục Táo quân. Không ít ý kiến cho rằng, cảm xúc lớn nhất đến từ chính sự hiện diện của các nghệ sĩ - những người đã gắn bó với chương trình suốt hơn 20 năm. Khi họ xuất hiện trên sân khấu, ký ức về những đêm giao thừa quây quần bên gia đình dường như cũng được gợi lại.

"Mặc dù kịch bản cũ nhưng được xem các nghệ sĩ diễn Táo quân là đã thấy vui rồi, hy vọng năm sau sẽ đúng lịch"; "Lần đầu xem Táo mà đặt tâm thế ngắm các nghệ sĩ hơn là đếm trend. Thấy các cô chú vẫn khỏe, vẫn tung hứng nhịp nhàng là hạnh phúc rồi"... là bình luận của nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, một bộ phận người xem tỏ ra hụt hẫng khi kỳ vọng vào một tiểu phẩm mới sau thời gian dài chờ đợi. Việc lấy lại ý tưởng từ năm 2017 khiến những "fan cứng" của Táo quân cảm thấy thiếu sự sáng tạo, yếu tố bất ngờ của Táo quân.

Nhiều người bình luận: "Lúc xem thấy kịch bản ngờ ngợ quen quen, năm 2017 lại ùa về. Vui thì có vui nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó mới mẻ, bắt trend"; "Vừa mới thấy Ngọc Hoàng hiện ra, các Táo vừa kịp đùn đẩy nhau thì đã hết. Chờ đợi bao lâu chỉ để xem vài phút trích đoạn"; "Chẳng có gì mới mẻ"...

Tuy nhiên, phần đông khán giả cũng cho rằng việc đặt kỳ vọng quá cao vào một tiểu phẩm ngắn trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm là chưa thực sự công bằng. Theo họ, giá trị lớn nhất của lần trở lại này nằm ở cảm xúc đoàn tụ và sự hiện diện của dàn nghệ sĩ quen thuộc, hơn là việc phải tạo trend.

Ở hậu trường, NSƯT Chí Trung hé lộ ê-kíp chỉ có vỏn vẹn 3 ngày tập luyện với cường độ cực cao để kịp tiến độ ghi hình. "Không chỉ khán giả nhớ Táo mà chúng tôi cũng rất nhớ. Chúng tôi muốn mang lại hương vị quen thuộc nhưng vẫn có nét mới mẻ của kỷ nguyên số", anh tâm sự.

Trong khi đó, NSƯT Quang Thắng bày tỏ sự xúc động khi được trở lại trong dịp đặc biệt kỷ niệm 30 năm VTV3 - một cột mốc ý nghĩa không chỉ với khán giả mà còn với chính những người làm nghề. Sự tâm huyết của những nghệ sĩ U50, U60 trong hậu trường chính là minh chứng rõ nét cho sức hút bền bỉ của thương hiệu Táo quân suốt 22 năm qua.

Sau hơn hai thập kỷ, Táo quân đã vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình giải trí đơn thuần để trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Dù xuất hiện trong hình thức nào, chỉ cần những gương mặt quen thuộc còn đứng trên sân khấu, chương trình vẫn giữ được giá trị kết nối – nơi tiếng cười, sự châm biếm và cảm xúc hoài niệm cùng tồn tại.