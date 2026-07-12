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Tác động thực sự của Metro lên thị trường bất động sản
(VTC News) -
Metro không chỉ giúp kết nối giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng nguồn cung nhà ở, góp phần hạ nhiệt áp lực giá bất động sản trong dài hạn.
THANH NGA
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