Sức hút của mô hình 'Sống - Làm việc - Vui chơi' ngay tọa độ cửa ngõ quốc tế

(VTC News) -

Đô thị đáp ứng nhu cầu sống cho chuyên gia và lao động chất lượng cao

Theo đúng tiến độ, giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Khi đó, sân bay Long Thành sẽ trở thành điểm kết nối toàn cầu, trung tâm trung chuyển hàng hóa, hành khách và dịch vụ, tạo ra hàng chục ngàn việc làm, trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế.

Tiến độ gấp rút này đã và đang kéo theo làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào khu vực lân cận, từ hạ tầng giao thông và các công trình cộng đồng đến những dự án đô thị hiện đại. Đây chính là nền tảng cho sự hình thành những đô thị tích hợp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư tiện nghi, làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống của lực lượng lao động chất lượng cao như kỹ sư, chuyên gia, cũng như nhân sự trong ngành hàng không và logistics.

Izumi City mở ra phong cách sống xanh - tiện nghi - kết nối toàn cầu.

Izumi Canaria - một phân khu đang mở bán của đô thị tích hợp Izumi City, nổi bật trên hành lang kinh tế kết nối TP.HCM và sân bay Long Thành. Sở hữu quy hoạch chuẩn quốc tế, kiến tạo cộng đồng cư dân mang tầm vóc toàn cầu. Tại đây, mọi nhu cầu sống, học tập và giải trí đều được đáp ứng với hệ thống trung tâm thương mại, văn phòng, trường học quốc tế cùng chuỗi tiện ích giải trí hiện đại ngay trong tầm tay.

Câu chuyện cư dân tương lai - nhà đầu tư tinh anh chọn sống tại tâm điểm kết nối toàn cầu

Izumi Canaria không chỉ là nơi để an cư - đó là biểu tượng của phong cách sống quốc tế hội tụ và thăng hoa. Tại đây, một cộng đồng cư dân đa dạng đang hình thành, từ những doanh nhân dày dạn kinh nghiệm, chuyên gia toàn cầu, đến các gia đình trẻ thành đạt. Tất cả đều chung một điểm chạm: Khát vọng về một cuộc sống xanh, tiện nghi và kết nối toàn cầu.

Sống chạm thiên thiên mỗi ngày với mảng xanh ngay bên nhà.

Với những công dân toàn cầu, Izumi Canaria là điểm dừng chân lý tưởng - nơi vừa dễ dàng cất cánh đến mọi miền thế giới, vừa giữ được sự riêng tư cho tổ ấm thân yêu. Trong không gian xanh mát và tiện nghi, mỗi ngày trôi qua là một bản giao hưởng giữa thiên nhiên và công nghệ.

Song hành cùng họ là những gia đình trẻ thành đạt đến từ TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Họ đã trải qua khoảng thời gian sống tại các căn hộ nay muốn nâng cấp không gian sống với một ngôi nhà rộng rãi hơn, nơi con trẻ lớn lên giữa thiên nhiên, nơi cha mẹ họ có nhiều thời gian và không gian hơn để vui vầy cùng con cháu. Với họ, Izumi Canaria là nơi khởi đầu cho một hành trình sống mới - an lành, tiện nghi và đầy cảm hứng.

Anh Nguyễn Minh Quân, kỹ sư hàng không đang công tác tại một hãng bay quốc tế, chia sẻ: “Tôi chọn Izumi Canaria vì vị trí quá thuận tiện - chỉ mất 15 phút là tới sân bay Long Thành. Nhưng điều khiến tôi hài lòng nhất là không gian sống xanh, thiên nhiên sông nước và hệ tiện ích tại đây. Sau những giờ làm việc hay những chuyến công tác xa, trở về nhà là cảm giác thư giãn tuyệt đối”.

Không gian kết nối cộng đồng cư dân quốc tế ngay trong khu đô thị.

Không chỉ sở hữu không gian xanh mát quanh năm, cư dân còn được thụ hưởng đầy đủ tiện ích hiện đại của khu đô thị Izumi City như trường học, trung tâm thương mại, tổ hợp thể thao, chuỗi clubhouse xịn xò…, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - vui chơi mỗi ngày.

“Làm việc trong ngành vận tải quốc tế, tôi cần một nơi ở gần sân bay, nhưng cũng phải đảm bảo môi trường sống chất lượng cho gia đình. Izumi Canaria đáp ứng cả hai tiêu chí đó. Con tôi học tại trường quốc tế trong khu đô thị, còn tôi có thể làm việc ngay gần nhà”, chị Trần Hồ Như Mai, CEO một công ty logistics có trụ sở tại Đồng Nai cho biết.

Và không thể thiếu những nhà đầu tư nhạy bén - những người nhìn thấy tiềm năng sinh lời dài hạn từ bất động sản ven sông khan hiếm. Họ không chỉ đầu tư vào tài sản, mà còn đầu tư vào giá trị sống, vào xu hướng phát triển bền vững của tương lai khi hạ tầng khu Đông TP.HCM bứt phá với các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc huyết mạch và metro rộng khắp.

Dù chỉ mới ra mắt không lâu nhưng Izumi Canaria đã tích lũy cho mình một cộng đồng cư dân tinh chọn. Với họ, Izumi Canaria không chỉ là nơi ở, mà là biểu tượng cho một phong cách sống mới - nơi kết nối toàn cầu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn.

